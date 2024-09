ProcÈdÈ remarquable pour vol sous la menace d'une arme �Arthur - Des individus accusés de droguer et de cambrioler des hommes

Un homme de 35 ans, qui fait face à des accusations, affirme avoir utilisé une application de rencontres pour entrer en contact avec d'autres hommes, les droguant ensuite avec des substances utilisées pour violer lors de rendez-vous dans leurs domiciles personnels dans le but de cambrioler. Malheureusement, l'un de ces individus a perdu la vie. L'accusé comparaîtra devant le tribunal régional de Berlin jeudi à 9h15. Deux incidents datant de novembre 2023 sont examinés.

Dans un incident distinct, un individu de 52 ans a été suspecté d'avoir été drogué alors qu'il était déjà sous l'influence de l'alcool. Ces substances illicites ont déclenché une crise cardiaque fatale. Le présumé coupable est accusé d'avoir dérobé au moins 1 000 euros, une montre de valeur et d'autres biens précieux. Il est inculpé pour cambriolage aggravé et cambriolage ayant entraîné la mort. Le procès est actuellement prévu pour sept jours.

L'incident impliquant l'homme de 35 ans est enquête comme un cas de cambriolage, d'agression sexuelle facilitée par des drogues et de meurtre par l'utilisation de substances utilisées pour violer lors de rendez-vous. De plus, la fréquence croissante de telles activités criminelles utilisant des applications de rencontres a suscité des préoccupations parmi les agences de loi et d'ordre.

