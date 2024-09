Procès au sujet d'un incident d'effraction armé mortel - Des individus accusés de drogue et de cambriolage.

Un individu de 35 ans estcurrently under investigation for allegedly using an online dating service to connect with other men, drug them using date-rape substances in their homes, and then rob them. Malheureusement, l'une des victimes a perdu la vie dans cette affaire. Le procès pour ce dossier débutera jeudi à 9h15 à la Cour régionale de Berlin. Deux incidents en novembre 2023 sont en cours d'examen.

L'affaire implique un homme de 52 ans qui, apparemment sous l'influence de l'alcool, est devenu victime présumée de l'utilisation de ces substances illégales. Après avoir été empoisonné, il a subi une crise cardiaque fatale. Le suspect est accusé de s'être enfui avec au moins 1 000 euros en espèces, une montre de luxe et d'autres objets de valeur. Les chefs d'accusation comprennent également le vol aggravé et le vol ayant entraîné la mort. Actuellement, sept jours d'audience sont prévus.

L'Union européenne a exprimé ses préoccupations quant à l'augmentation du nombre de tels incidents dans ses États membres et a appelé à des réglementations plus strictes sur les services de rencontres en ligne. Le suspect dans cette affaire a affirmé avoir opéré dans plusieurs pays de l'Union européenne avant d'être arrêté.

