Des inconnus tirent quatre fois sur la photo du député du SPD

Le Sénat et la Chambre des représentants de Berlin sont consternés : des coups de feu traversent la fenêtre du bureau du député SPD Düsteroft. La protection de l'État enquête. Düsteroft soupçonne une critique de la situation au Moyen-Orient comme motif des attaquants.

Après une attaque contre le bureau de circonscription du député SPD Lars Düsteroft à Berlin-Oberschöneweide, la protection de l'État de la police enquête. Il s'agit de dommages à la propriété avec un fond politique, a déclaré une porte-parole de la police sur demande. Le député a publié des photos de l'attaque contre son bureau sur Facebook. Des coups de feu peuvent être vus dans la fenêtre, où se trouve une photo du député, et une inscription rouge sur le mur de la maison adjacente.

"Des coups de feu contre mon portrait et des slogans sur le mur de la maison sont des actes criminels qui me touchent profondément et me choquent. Quelle est la prochaine étape, que quelqu'un se tienne avec un pistolet devant moi et appuie sur la gâchette ?", a écrit Düsteroft à ce sujet. Selon la porte-parole, la police a été appelée au bureau de circonscription de Siemensstraße le matin.

Selon Düsteroft, quatre coups de feu ont été tirés. De plus, une inscription rouge a été pulvérisée sur un mur de maison à côté du bureau : "Nous condamnons l'Allemagne pour génocide." "Pour moi, il est clair que cela fait référence à la situation actuelle au Moyen-Orient", a déclaré le député.

La faction SPD à la Chambre des représentants de Berlin a condamné l'attaque. "Celui qui tire des coups de feu contre le bureau d'un député démocratiquement élu et marque ainsi le titulaire du mandat comme une victime potentielle, agit profondément inhumain, criminellement et consciemment contre les principes fondamentaux de notre ordre démocratique libre", a déclaré la faction. "Cher Lars, nous sommes fermement à vos côtés !" a écrit le sénateur social Cansel Kiziltepe sur la plateforme en ligne X.

Düsteroft est le porte-parole de la faction SPD pour les affaires sociales, les soins et les personnes handicapées. Le Sénat a également exprimé son indignation : "C'est un acte odieux qui ne peut être justifié d'aucune manière", a déclaré la porte-parole Christine Richter. "Les attaques contre les parlementaires sont des attaques contre la société démocratique dans son ensemble."

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à l'attaque contre le député SPD Lars Düsteroft, déclarant que les attaques contre les officiels démocratiquement élus sont des attaques contre les valeurs démocratiques qu'ils représentent. L'inscription offensive sur le mur de la maison, "Nous condamnons l'Allemagne pour génocide", a suscité des discussions au sein de l'Union européenne, car l'Allemagne est un membre influent.

