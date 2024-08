Des inconnus ont taché l'ambassade de Lituanie à Moscou de peinture rouge

Des individus inconnus ont vandalisé l'ambassade de Lituanie à Moscou en la maculant de peinture rouge. Selon le ministère des Affaires étrangères de Vilnius, l'entrée de la représentation des pays baltes de l'UE et de l'OTAN a été défigurée par quatre personnes masquées lundi matin. Des images vidéo publiées en ligne montrent des empreintes de mains rouges sur la pancarte de l'ambassade et deux éclaboussures de peinture plus importantes devant les portes.

Selon les rapports lituaniens, les officiers de police russe chargés de la surveillance du bâtiment n'ont pas réagi à l'attaque à la peinture. Il a également été rapporté que la police n'est arrivée qu'une demi-heure plus tard.

En réponse à l'incident, la Lituanie a convoqué un officiel de l'ambassade de Russie à Vilnius et a remis une note de protestation. Le gouvernement de Vilnius a exhorté la Russie, en se référant à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des locaux de l'ambassade. Le vandalisme doit être enquêté et les responsables doivent être tenus responsables.

En avril 2022, la Lituanie a réduit ses relations diplomatiques avec la Russie en réponse à l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine et a rappelé son ambassadeur de Moscou à Vilnius.

L'identité des individus responsables du vandalisme reste inconnue. Malgré leurs actions, la Russie n'a toujours pas fourni d'explication claire ni pris de mesures significatives pour prévenir de tels incidents à l'avenir.

