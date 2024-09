Des incendies de forêt dévastateurs engloutissent plusieurs zones près de Los Angeles.

Californie, le cœur urbain de Los Angeles, est en train de lutter contre une vague de feux de forêt dévastateurs. Ces incendies, trois importants en particulier, sèment le chaos depuis mardi (heure locale), mettant la deuxième plus grande ville des États-Unis au bord du gouffre. Malgré l'absence de rapports initiaux sur des décès ou des blessures graves, les feux représentent une menace pour environ 40 000 maisons et bâtiments.

Le célèbre Incendie de l'Aéroport, déclenché accidentellement lors de travaux de construction lundi et se propageant rapidement, a déjà consumé plus de 3 600 hectares de terres dans le comté d'Orange, au sud-ouest de Los Angeles. Les écoles locales ont dû fermer en raison de la forte pollution due à la fumée.

Selon le chef des pompiers Steve Concialdi, l'incendie progresse sans relâche, se dirigeant vers le pic de Santiago, où se trouvent plusieurs tours de communication. Les flammes intenses ont obligé les pompiers à battre en retraite. Des avions et des hélicoptères de lutte contre les incendies ont été déployés dans la région pour aider à l'effort.

Plus au nord, l'Incendie de la Ligne dans le comté de San Bernardino a ravagé près de 11 300 hectares de terres. Les résidents des endroits de vacances comme Lake Arrowhead et Big Bear ont été ordonnés d'évacuer leurs maisons et appartements. De nombreuses routes principales ont été fermées. Les pompiers ont utilisé des tactiques aériennes et des travaux au sol, en créant des coupures de feu pour essayer d'arrêter la progression de l'incendie.

Enfin, l'Incendie du Pont, qui a commencé au nord de Los Angeles dimanche, a déjà dévoré plus de 1 600 hectares mardi après-midi. Les vents forts, la chaleur excessive et la sécheresse se rivel

