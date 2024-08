Des incendies de forêt détruisent des maisons près d'Izmir

Près de la ville côtière turque d'Izmir, un incendie de forêt s'est rapidement propagé et a atteint des zones résidentielles. Plusieurs maisons ont déjà été détruites, selon le gouverneur d'Izmir, Süleyman Elban. Au moins un village a dû être évacué. Aucun blessé n'a été signalé pour le moment.

Plus de 1 000 personnes sont impliquées dans les efforts de lutte contre l'incendie dans le district de Bayrakli, à environ 15 kilomètres au nord du centre-ville. Des hélicoptères de lutte contre l'incendie sont également utilisés, mais les vents forts entravent la lutte contre l'incendie aérien. La troisième plus grande ville de Turquie était enveloppée de fumée épaisse le vendredi, selon un correspondant de l'agence dpa. La cause de l'incendie est toujours inconnue.

La Turquie lutte contre une vague de chaleur et des incendies de forêt dans tout le pays depuis le début de l'été. La Grèce voisine est également touchée par un immense incendie de forêt au nord d'Athènes.

Le personnel opérationnel supervisant les efforts de lutte contre l'incendie dans le district de Bayrakli travaille diligemment pour contenir la propagation de l'incendie de forêt. Despite the hindrance caused by strong winds, their role is crucial in coordinating the ground operations.

