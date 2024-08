Des incendies de forêt atteignent les banlieues d'Athènes, forçant des milliers de personnes à fuir.

À Pentéli et Vrilissia, des scènes inimaginables se sont déroulées : Les résidents, munis de masques de protection, ont désespérément arrosé leurs maisons pour les protéger des flammes approchantes et de la fumée mordante. Le portail d'actualités newsit.gr cite la maire de Pentéli, Natassa Kosmopoulou, déclarant qu'une école et plusieurs maisons étaient en feu, tandis que l'incendie se propageait vers la mairie. La situation était "dramatique".

Au moins un pompier a subi de graves brûlures, selon son équipe, tandis qu'un autre a été hospitalisé en raison de difficultés respiratoires, et 13 autres ont été traités pour des problèmes respiratoires.

Les résidents de certaines parties du district d'Athènes de Chalandri ont également été priés d'évacuer par précaution, la maire, Simos Roussos, déclarant à ERT que les flammes étaient "très proches". Plus tôt, un hôpital pour enfants et une clinique militaire avaient été évacués à Pentéli, huit personnes ayant été hospitalisées en raison de l'inhalation de fumée. Le stade olympique d'Athènes, situé au nord d'Athènes près de Chalandri, a été ouvert comme abri d'urgence. Trois grands hôpitaux ont été mis en alerte maximale.

Le lundi, les flammes ont continué à se propager sur le mont Pentéli, qui culmine à 1 109 mètres et se trouve sur les outskirts nord-est d'Athènes. Environ 700 pompiers avec 190 véhicules, 30 avions et des hélicoptères combattaient l'incendie.

Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a écourté ses vacances d'été pour retourner à la capitale. La Grèce a également demandé l'aide de l'UE pour lutter contre les incendies de forêt. Selon la Commission européenne, le Mécanisme de protection civile de l'UE a été activé à la demande de la Grèce.

L'Italie, la France, la République tchèque et la Roumanie ont envoyé des unités de pompiers pour soutenir la Grèce. La France a envoyé 180 pompiers, 55 camions et un hélicoptère, selon le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin. L'Espagne et la Turquie étaient également en train de finaliser leur aide, selon le ministère grec de la Protection civile.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré sur X : "Nous sommes aux côtés de la Grèce dans sa lutte contre les incendies dévastateurs."

Les incendies ont commencé dimanche après-midi dans la ville de Varnavas, à 35 kilomètres au nord-est d'Athènes. ERT a rapporté que lundi, un mur de feu de 30 kilomètres de large et jusqu'à 25 mètres de haut se dirigeait vers Athènes.

Les pompiers ont combattu les flammes toute la nuit, mais malgré leurs efforts, l'incendie s'est propagé rapidement en raison des vents forts. Lundi, l'incendie s'est étendu à 40 autres zones.

Dimanche, les autorités ont ordonné l'évacuation de la ville historique de Marathon, située au nord-est d'Athènes, ainsi que de sept autres villes. Le maire de Marathon, Stergios Tsirkas, a déclaré à Skai TV que sa ville connaissait un "événement biblique catastrophique", ajoutant : "La ville entière est en feu."

La Grèce a connu un hiver record de chaleur, les mois de juin et juillet étant les plus chauds depuis les débuts des registres en 1960, ce qui a entraîné un risque extrêmement élevé d'incendies de forêt, plusieurs incendies se déclarant quotidiennement.

Les incendies ont rappelé en Grèce la catastrophe de 2018 dans la ville côtière de Mati près de Marathon, où 104 personnes ont péri, nombreuses en fuyant les flammes dans leurs véhicules.

Les résidents des zones touchées ont été invités à suivre les ordres d'évacuation, l'incendie continuant de menacer les villes voisines. Le gouvernement grec, ainsi que l'aide internationale, étaient très impliqués dans la lutte contre les incendies et l'assistance nécessaire.

