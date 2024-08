- Des incendies catastrophiques déciment les lieux de vacances en Grèce et en Turquie.

En Turquie, les pompiers luttent toujours contre de nombreux incendies de forêt, en particulier un important sur les outskirts de la métropole côtière d'Izmir, qui a mis à l'épreuve les capacités des services d'urgence en raison de vents forts. Bien que la menace temporaire des flammes pour les zones résidentielles du district de Karsiyaka ait été repoussée, environ 3 000 pompiers se battent contre les flammes sur la montagne Yamanlar depuis jeudi soir.

Simultanément, un autre incendie de forêt a éclaté dans le district d'Urla de la province d'Izmir tard dans la nuit de samedi, entraînant l'évacuation d'un village de vacances avec 440 maisons, selon le gouverneur provincial Süleyman Elban rapporté par l'agence de presse Anadolu.

Certains de ces incendies de forêt ont-ils été allumés intentionnellement ?

Actuellement, il y a huit incendies de forêt actifs en Turquie, selon le ministre de l'Agriculture Ibrahim Yumakli. Sept individus ont été arrêtés et deux placés en détention, suspectés d'avoir causé certains des incendies, selon le ministère de l'Intérieur.

Izmir et ses stations balnéaires environnantes sont des destinations touristiques populaires. La Turquie lutte contre une vague de chaleur et une sécheresse depuis le début de l'été, ce qui contribue à la propagation rapide des incendies de forêt. Selon le Service météorologique turc, juillet a été le mois le plus chaud en 53 ans.

Entre-temps, la Grèce a été confrontée à un immense incendie de forêt dans une zone au nord d'Athènes. Un système météorologique dans les 24 dernières heures dans l'ouest et le nord de la Grèce a entraîné 44 incendies, dont au moins dix ont probablement été allumés par la foudre, selon le ministre de la Protection civile et de la crise climatique Vassilis Kikilias sur la plateforme X. Les experts attribuent la situation au changement climatique.

La sécheresse sert de combustible

Les changements climatiques qui ont facilité l'amorçage des incendies depuis le début du printemps ou l'automne tardif sont devenus une caractéristique constante, selon le journal quotidien "Kathimerini". Le météorologue des incendies Thodoris Giannaros a informé le journal que les incendies de forêt présentent de nouvelles caractéristiques dans la crise climatique. "Les températures élevées et la sécheresse persistante créent plus de combustible pour les flammes", a-t-il déclaré. Ce combustible génère des charges thermiques plus élevées et accélère la propagation des incendies, les rendant plus difficiles à contrôler.

Cependant, le ministre Kikilias a mis en garde contre d'autres incendies causés par la foudre dans son tweet. Les incendies précédents avaient été maîtrisés, mais la foudre frappe souvent dans les régions montagneuses inaccessibles, ce qui rend la tâche des pompiers extrêmement difficile.

