- "Des images alarmantes surgissent": les préoccupations du secteur sont soulevées

Signaux d'alarme dans l'industrie allemande. Elle est confrontée à des tensions sans précédent, avec environ 20 % de sa valeur industrielle en danger, selon une étude financée par la Fédération des Industries Allemandes (BDI). Pour maintenir sa compétitivité à l'échelle mondiale d'ici 2030, il faudrait un surplus d'investissements publics et privés de 1,4 trillion d'euros.

Le président de la BDI, Siegfried Russwurm, a dressé un tableau sombre mardi à Berlin. L'Allemagne a été distancée dans presque tous les domaines par rapport aux autres nations ces dernières années et a un problème de positionnement fondamental. Le risque de déindustrialisation par le départ silencieux et l'abandon de nombreuses PME est en constante augmentation.

Sirenes pour l'industrie

Mardi, la BDI, avec le cabinet de conseil en stratégie Boston Consulting Group et l'Institut de l'Économie Allemande (IW), a présenté une analyse approfondie mettant en évidence à la fois les forces et les opportunités de l'industrie allemande, avec des millions d'employés. Les conclusions sont tout aussi préoccupantes pour l'industrie qu'un rapport du ancien Premier ministre italien et président de la BCE, Mario Draghi, sur la situation de l'UE. Draghi a mis en garde contre le fait que l'économie européenne doit devenir beaucoup plus innovante pour éviter de perdre la compétition avec les États-Unis ou la Chine.

La BDI considère ces conclusions comme un appel à se réveiller. "Les problèmes du pays se multiplient", a déclaré Russwurm. L'industrie contribue beaucoup plus à la prospérité du pays, avec environ 20 % de la valeur ajoutée brute, que la plupart des autres économies développées. "Mais actuellement, le modèle économique de l'Allemagne est en grave danger."

De nombreux manques

Russwurm a mis en avant les prix de l'énergie en hausse, les infrastructures de transport usées, un système fiscal non compétitif et les incertitudes politiques. S'y ajoutent des coûts de travail élevés, une pénurie de main-d'œuvre croissante, une bureaucratie excessive, un développement lent des réseaux de puissance et une numérisation lente.

En effet, la couverture de la fibre de verre pour les applications numériques modernes en Allemagne est largement en retard par rapport à d'autres pays. Avec une couverture actuelle de seulement 39 %, les entreprises allemandes sont derrière des pays comme l'Espagne ou la France dans ce domaine. "L'infrastructure numérique de l'Allemagne est donc mal équipée pour la révolution de l'IA à venir", conclut l'étude.

Fondations vacillantes

Contrairement à avant, ces désavantages ne peuvent plus être compensés par les forces traditionnelles de l'industrie allemande - la productivité et l'innovation. De plus, "plusieurs piliers du succès industriel de l'Allemagne ont simultanément perdu de leur force : l'ère des importations de gaz fossile bon marché est probablement terminée pour un avenir prévisible en raison de l'attaque russe en Ukraine". Il est également indiqué qu'un avantage dans des domaines tels que la technologie des moteurs à combustion interne perd de son importance.

Principalement, l'industrie automobile allemande et les entreprises du secteur de l'énergie fossile font face à un marché mondial en constante diminution pour leurs technologies de base. Sans mesures urgentes, l'Allemagne risque une situation de déindustrialisation progressive, avec les secteurs à forte consommation d'énergie déplaçant progressivement leur production vers d'autres sites, le secteur automobile perdant une part importante du marché de la mobilité électrique et les entreprises allemandes restant à la traîne dans les technologies futures.

Le directeur de l'IW, Michael Hüther, a déclaré, en référence à l'interdépendance des secteurs industriels, que la faiblesse d'une seule branche pourrait mettre en danger la création de valeur globale en situation de crise.

Russwurm a appelé à une "initiative politique majeure" pour propulser l'Allemagne vers l'avant dans la concurrence mondiale et atteindre les objectifs de transformation économique respectueux du climat. Les industries comme l'acier doivent adapter leurs processus de production.

L'Allemagne doit se réinventer en tant que nation industrielle, selon l'étude. Cette transformation nécessite l'un des plus grands efforts depuis la période d'après-guerre.

Prix élevés

Russwurm a décrit les 1,4 trillion d'euros d'investissements mentionnés comme "une somme astronomique d'argent". Cependant, ne pas transformer serait encore plus cher. En particulier, cette somme comprend des investissements significatifs dans les infrastructures, l'éducation et les bâtiments - ainsi que la réduction des dépendances dans les chaînes d'approvisionnement critiques en produits et la "verdissement" de l'industrie.

Plus de deux tiers des 1,4 trillion d'euros seraient des investissements privés, mais il y a actuellement insuffisamment d'incitations de l'État pour inciter les entreprises à investir. Cependant, l'Allemagne a une position de départ solide dans des domaines tels que les technologies climatiques, l'automatisation industrielle et la santé pour construire de nouvelles chaînes de création de valeur industrielles.

Plans gouvernementaux insuffisants

L'économie traverse actuellement une période de ralentissement de la croissance. Le gouvernement fédéral travaille sur la mise en œuvre d'une "initiative de croissance" - les plans comprennent l'amélioration de l'amortissement des investissements, la réduction de la bureaucratie et les incitations pour les heures de travail plus longues. Cependant, la BDI considère ces plans comme insuffisants. L'association appelle des réformes fondamentales, telles que les taxes et l'énergie. Par exemple, l'industrie à forte consommation d'énergie a besoin d'un soutien financier ciblé et d'un meilleur accès aux sources d'énergie à faible CO2.

Les avertissements de la BDI laissent entrevoir un avenir potentiel où l'Allemagne fait face à une déindustrialisation progressive, avec plusieurs secteurs déplaçant leur production à l'étranger et le pays restant à la traîne dans les technologies futures. Pour éviter ce scénario futur, un investissement important de 1,4 trillion d'euros est nécessaire d'ici 2030 pour générer une croissance innovante et transformer l'Allemagne en une puissance industrielle durable.

