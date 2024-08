Affrontement dans le ring de boxe entre Stefan Raab et Regina Halmich - Des idées nouvelles sur le spectacle télévisé

Le prochain et soi-disant dernier combat de boxe entre Stefan Raab, 57 ans, et Regina Halmich, 47 ans, approche à grands pas. Le 14 septembre à 20h15 (en direct sur RTL et RTL+), ce clash très attendu entre l'icône de la télévision et la multiple championne du monde aura lieu à Düsseldorf. En vue de la diffusion en direct, RTL mobilisera son équipe renommée autour du ring. Selon un communiqué publié lundi, leur talent polyvalent, Laura Wontorra, 35 ans, couvrira l'action.

Laura Wontorra sera impliquée dans diverses activités, telles que des interviews de deux anciens champions du monde avant le confrontation. Dariusz Michalczewski, 56 ans, et Firat Arslan, 53 ans, ont tous deux annoncé leur présence. Michalczewski était surnommé "Le Tigre" pendant les années 90, l'époque dorée de la boxe à la télévision, et est un multiple champion du monde en poids mi-lourds. Arslan était l'un des meilleurs boxeurs allemands après Michalczewski ou Henry Maske, 60 ans.

"Invités de marque" et "beaucoup de paillettes"

Ces anciens boxeurs ne seront pas les seuls invités de marque à marquer le retour télévisé de Stefan Raab après neuf ans d'absence. RTL a également fait allusion à des "invités de marque", bien qu'ils n'aient pas encore révélé de noms spécifiques. De plus, des "spectacles spectaculaires" et "beaucoup de paillettes" sont prévus pour captiver le public.

Certains détails révélés incluent Elton, 53 ans, l'éternel stagiaire de Stefan Raab, en tant qu'hôte de l'événement. Frank Buschmann, 59 ans, un collègue de l'époque de "Schlag den Raab", assurera le commentaire du combat.

Regina Halmich : pas de compassion pour Raab

Alors que Stefan Raab affiche une réserve, Regina Halmich a commenté le combat à plusieurs reprises. Elle a récemment déclaré à RTL qu'elle s'entraînait régulièrement, comme pendant ses années d'activité qui se sont terminées en 2007. "Mon but est d'être la meilleure boxeuse, et Stefan, bien sûr, est le meilleur entertainer", a-t-elle déclaré selon RTL.

"Pour son comeback, il a choisi un chemin difficile, car dans le ring, il n'y a pas de plaisanterie", a déclaré Halmich à propos de Raab. "Bien que nous nous appréciions et nous respections mutuellement, il n'y aura pas de compassion, c'est simplement l'homme contre la femme."

Les "invités de marque" mentionnés par RTL pourraient potentiellement inclure des personnalités célèbres du monde du divertissement ou du sport, ajoutant une couche supplémentaire d'excitation au combat de boxe entre Stefan Raab et Regina Halmich. Cet événement s'annonce rempli de "beaucoup de paillettes" et de "spectacles spectaculaires", promettant une soirée inoubliable pour les téléspectateurs.

Lors d'une interview avec RTL, Regina Halmich a exprimé sa confiance dans le combat à venir, déclarant que tandis que Stefan Raab peut être un meilleur entertainer, elle vise à être la meilleure boxeuse. Halmich a également souligné qu'il n'y aurait pas de compassion dans le ring, reconnaissant que le match sera un véritable défi entre deux adversaires de taille.

Lire aussi: