- Des hommes marchent sur des sans-abri pendant 30 minutes et se filment.

Aschaffenburg : Deux hommes ivres suspects d'avoir gravement blessé un SDF avec des coups de poing et de pied

Deux hommes ivres, âgés de 20 et 21 ans, sont suspects d'avoir gravement blessé un SDF à Aschaffenburg avec des coups de poing et de pied. Les deux hommes ont filmé l'attaque et ont été arrêtés par la police, comme l'ont rapporté la police et le parquet.

Des passants ont appelé les secours dimanche matin après avoir entendu des cris à l'aide. Lorsque la police est arrivée dans le centre-ville, elle a trouvé les deux hommes en train de frapper un homme de 48 ans qui était allongé par terre. Les hommes ont été arrêtés par les officiers de police.

Aschaffenburg : Suspicion de tabassage d'un SDF pendant au moins une demi-heure

La victime était à peine consciente et a été transportée à l'hôpital. Selon les premières enquêtes, les hommes, sous l'emprise de l'alcool, auraient battu et donné des coups de pied à l'homme pendant au moins une demi-heure. Le SDF a subi de graves blessures, notamment à la tête. Les hommes sont suspects d'avoir utilisé leurs smartphones pour se filmer en train de commettre l'attaque.

La police a saisi les smartphones des hommes et a prélevé des échantillons de sang sur eux. Un juge a délivré un mandat de dépôt lundi en raison du soupçon de coups et blessures involontaires graves. Les circonstances et la séquence des événements sont encore en cours d'enquête, a-t-on rapporté.

L'affaire a été transmise au parquet pour enquête approfondie et éventuelles poursuites. Les deux hommes, actuellement en détention, encourent des poursuites pour coups et blessures aggravés en raison de la gravité des blessures infligées.

