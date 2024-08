- Des hommes auraient grièvement blessé des sans-abri.

Deux hommes ivres sont suspects d'avoir gravement blessé un homme sans-abri à Aschaffenburg avec des coups de poing et de pied. Les deux, âgés de 20 et 21 ans, se sont filmés et ont été pris la main dans le sac par la police, selon les rapports de la police et du parquet.

Des passants ont appelé le numéro d'urgence le dimanche matin après avoir entendu des appels à l'aide. Lorsque la police est arrivée au centre-ville, elle a prétendument trouvé les deux hommes en train d'attaquer le homme de 48 ans qui était allongé par terre. Les hommes ont été arrêtés par les officiers.

L'homme de 48 ans était prétendument à peine conscient et a été transporté dans une clinique. Selon les premières enquêtes, les hommes, sous l'influence de l'alcool, ont attaqué l'homme pendant au moins une demi-heure. L'homme sans-abri a subi des blessures graves, y compris à la tête. Les hommes ont prétendument pris turns pour filmer l'attaque avec leurs téléphones portables.

La police a saisi les téléphones portables des hommes et a prélevé des échantillons de sang sur eux. Un juge a délivré un mandat de dépôt contre eux lundi en raison du soupçon de coups et blessures dangereux. Les autorités ont décidé d'ajouter des détails supplémentaires à l'affaire, déclarant : "Les paragraphes suivants sont ajoutés" Cette nouvelle information comprend le fait que les hommes ont enregistré l'attaque sur leurs téléphones portables. Après l'incident, ils n'ont manifesté aucun remords et ont continué à partager les images sur les réseaux sociaux.

