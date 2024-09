Des groupes syriens soutenant la Turquie libèrent des journalistes de l'AFP.

Un journaliste affilié à l'AFP et à divers autres médias, qui avait été arrêté par des factions pro-turques en Syrie, a été libéré. C'est lui-même, Bakr al-Kassem, qui l'a annoncé. "Je suis maintenant libre et en bonne santé. Je suis de retour auprès de ma famille", a déclaré le Syrien de 28 ans. Il prévoit de reprendre ses fonctions journalistiques dès que possible.

Al-Kassem a été capturé le 26 août dans une région gouvernée par des rebelles pro-turcs à environ 30 kilomètres de la frontière turque. Accompagné de son épouse, également journaliste, elle a été arrêtée initially, mais a été libérée par la suite. Elle a rapporté que leur résidence avait été vandalisée et que l'équipement de son mari avait été confisqué.

Employé par l'AFP depuis 2018, Al-Kassem couvre à la fois le conflit armé en Syrie et le séisme dévastateur qui a touché la Turquie et la Syrie en février 2023. Le journaliste a malheureusement perdu 17 membres de sa famille lors du séisme. Il a également contribué à l'agence de presse turque Anadolu et à des médias syriens locaux.

La Turquie a déployé des troupes dans le nord de la Syrie depuis 2020 et, avec l'aide de forces auxiliaires syriennes, contrôle deux régions consid

