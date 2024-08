Des groupes de défense des droits préconisent la création d'un centre de surveillance pour favoriser une plus grande transparence.

Les critiques réclament la création d'un organisme de surveillance pour améliorer la transparence face à des coûts alimentaires constamment élevés. En tant que présidente de l'association nationale, Ramona Pop a déclaré : "Les prix alimentaires sont enveloppés de mystère." C'est un mystère où les hausses de prix injustifiées et les profits pourraient surgir tout au long de la chaîne d'approvisionnement, des agriculteurs aux détaillants.

Ces défenseurs des consommateurs proposent d'instaurer un organisme de surveillance au sein de l'Office fédéral de l'agriculture et de l'alimentation. Cet organisme examinerait les prix et les coûts à chaque étape, avant de rendre ses conclusions au Parlement chaque année. Pop a souligné que, après une première hausse, les prix alimentaires se sont stabilisés à un niveau élevé.

"Le gouvernement fédéral doit exposer les prix alimentaires cachés", a exigé la présidente de l'association lors de la présentation d'une étude de faisabilité commandée par l'association. Avec plus de transparence, les pratiques injustes pourraient être dévoilées, protégeant ainsi les clients des prix excessifs à la caisse.

