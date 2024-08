- Des grillades de fin d'été dans le scénario de la circulation en Hesse

Circulation Intense Anticipée par l'ADAC lors du dernier week-end des vacances d'été en Hesse

Selon un représentant de l'ADAC, la plupart des automobilistes commencent généralement leur voyage de retour pendant le dernier week-end des vacances d'été en Hesse. Cette période est marquée par un risque élevé d'engorgement sur les autoroutes 3, 5 et 7, en particulier depuis le sud.

Les secteurs de l'A3 près d'Idstein (district de Rheingau-Taunus) et des échangeurs autoroutiers près de Kirchheim et Hattenbach (district de Hersfeld-Rotenburg) sont particulièrement susceptibles d'être très fréquentés. Les chantiers et les routes sinueuses ajoutent encore à la problématique des embouteillages dans ces zones, selon le porte-parole de l'ADAC.

Circulation Intense Pendant le Cœur des Vacances d'Été

Selon le représentant de l'ADAC, les conducteurs ont déjà traversé la période la plus congestionnée des vacances d'été : "Le pic est en réalité au milieu des vacances." Cela s'est particulièrement manifesté lors du dernier week-end de juillet, où tous les États fédéraux étaient en vacances simultanément.

Il est recommandé aux personnes qui ne sont pas tenues de voyager le week-end de reporter leur voyage si possible. Si cela n'est pas possible, le porte-parole de l'ADAC suggère : "Partir très tôt le matin ou attendre le soir." Les routes sont généralement moins fréquentées l'après-midi du dimanche.

Malgré le pic de circulation pendant le cœur des vacances d'été, les week-ends à venir dans les transports et les télécommunications restent un défi. Avec l'infrastructure des transports et des télécommunications sollicitée, les conducteurs sont invités à envisager des modes de déplacement alternatifs ou à planifier leur voyage stratégiquement pendant ces périodes de forte affluence.

Lire aussi: