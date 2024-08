- Des gouttes de sang, des toiles d'araignées complexes, et une introduction effrayante et inquiétante.

Venise, le plus ancien festival de cinéma du monde, commence en août sous une chaleur étouffante, mais l'atmosphère est déjà remplie de citrouilles et le personnel s'adonne à des festivités d'Halloween avec des blagues sanglantes, des membres coupés, des déguisements effrayants et des friandises occasionnelles.

L'argent n'a pas d'importance pour lui, affirme Tim Burton

En ouvrant la 81e édition, le réalisateur Tim Burton ("Edward aux mains d'argent", "Sweeney Todd") revient à Lido et rend hommage à sa fascination pour les cadavres et les environnements morbides. Il a fallu 36 ans pour écrire une suite au clown d'horreur "Beetlejuice". Pour une entrée grandiose, Burton a apporté ses anciens associés tels que Michael Keaton, Catherine O'Hara et Winona Ryder, ainsi que de nouveaux venus comme Willem Dafoe, Justin Theroux et Monica Bellucci.

Il avoue candidement lors de la conférence de presse qu'il a 66 ans et n'a jamais vraiment compris pourquoi le premier film a été un tel succès. Maintenant, il se sent comme s'il avait retrouvé sa passion, déclarant qu'il a simplement apprécié et apprécié de faire le film avec tout le monde, quelle que soit la réception.

Horreur : ici, les femmes sont toujours des "salopes"

L'histoire reprend plus ou moins là où le prédécesseur s'est arrêté. La femme (Winona Ryder) qui peut voir les fantômes a grandi et est devenue médium paranormal pour une émission de télévision. Après la mort de son père, elle retourne dans sa maison hantée de l'enfance avec sa belle-mère, son petit ami et sa fille. Mais parmi les endeuillés, un fantôme du passé apparaît : le démon "Beetlejuice", qui appelle toujours les femmes des "salopes" en 2024 et a des projets de mariage bizarres. Il y a aussi une réunion avec de vieux amis comme le ver de sable à deux têtes et une foule d'hommes habillés en costumes avec des têtes miniatures.

Toiles d'araignées et citrouilles au festival de cinéma de Venise

Le film original a des fans dévoués, bizarrement nombreux à ne se souvenir des années 80 que par le biais de fêtes à thème. Autour du Palazzo del Cinema, des jeunes femmes portant des T-shirts Beetlejuice, des chaussettes montantes avec des motifs d'araignées ou même le costume noir et blanc rayé, la marque de fabrique du personnage principal, se rassemblaient déjà des heures avant le début officiel avec la présidente du jury Isabelle Huppert et la lauréate du prix honorifique Sigourney Weaver.

Malgré cette référence aux années 80, la plupart attendaient avec impatience une star née en 2002. Jenny Ortega, de Californie, s'est fait connaître en tant que l'une des dernières "reines du cri", avec des rôles dans deux films "Scream" et la série Netflix "Mercredi". Elle joue maintenant la fille de Winona Ryder, qui peut également voir les fantômes et doit naviguer entre les mondes des vivants et des morts. Sans trop en revealing, il est préférable d'éviter les gars avec des parents bizarres, même s'ils peuvent sembler charmants.

Pour sa première conférence de presse, Ortega a opté pour un smoking rouge sang, tandis que Ryder a choisi une robe noire de corbeau qui serait considérée comme trop habillée même pour un enterrement. Ortega a mentionné avoir travaillé avec Burton Previously on "Mercredi", admettant qu'elle est une "grande fan" du premier film et mettant toute sa confiance en lui. Burton a rendu le compliment, affirmant que leur collaboration a été une source d'inspiration majeure. Entre-temps, un groupe de filles a brandi une pancarte faite maison pour les caméras : "J'ai conduit pendant des heures juste pour voir Jenny sourire." "Beetlejuice Beetlejuice" sera projeté le 12 septembre. On verra si

