Des gardes du Hamas tuent des otages israéliens.

Pour la première fois depuis le 7 octobre, le Hamas reconnaît la mort d'un otage. Deux prisonnières femmes sont également censées avoir été gravement blessées par des membres des Brigades Al-Qassam. L'organisation terroriste accuse Israël de ce qu'elle qualifie de "massacre".

Un otage israélien détenu par le Hamas dans la bande de Gaza a été tué par ses gardiens, a annoncé le porte-parole de la branche armée de l'organisation terroriste. C'est la première fois que le Hamas reconnaît la mort d'un otage. Auparavant, si des morts parmi les otages étaient reconnues, elles étaient imputées aux frappes militaires israéliennes.

Dans un incident distinct, deux otages femmes ont été grièvement blessées, a également déclaré le porte-parole des Brigades Al-Qassam, Abu Ubaida. "Le gouvernement ennemi assume la pleine responsabilité de ces massacres et des réactions qui mettent en danger la vie des prisonniers sionistes", a-t-il écrit dans un communiqué sur Telegram.

Un comité d'enquête a été formé pour examiner l'incident, et les résultats seront annoncés plus tard. Des efforts sont déployés pour sauver les deux otages blessées. Le Hamas n'a pas encore révélé l'identité du défunt ou des blessés, ni la chronologie des incidents. Au début de la guerre entre Israël et le Hamas, Abu Obeida avait menacé d'exécuter des otages.

L'armée israélienne n'a pas encore d'informations

Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a déclaré sur X qu'il n'y avait actuellement aucune information de renseignement pour confirmer ou infirmer les allégations du Hamas. L'armée enquête sur la déclaration d'Obaida.

Le Hamas et d'autres groupes terroristes ont enlevé 251 personnes d'Israël à la bande de Gaza le 7 octobre. On estime qu'il en reste encore 111, mais il est incertain que beaucoup soient encore en vie. L'armée israélienne a officiellement confirmé 39 morts. Selon un rapport confidentiel du ministre israélien de la Défense Yoav Gallant au Comité des Affaires étrangères et de la Défense, "le nombre d'otages survivants dans la catégorie humanitaire est estimé entre 20 et 35, selon l'interprétation". La "catégorie humanitaire" comprend les femmes, les enfants et les personnes âgées et malades, avec une certaine marge d'interprétation dans les deux derniers cas.

La déclaration du porte-parole du Hamas concernant la mort de l'otage a été faite par la Commission des Brigades Al-Qassam. Malgré la blessure de deux otages femmes, la Commission continue d'accuser Israël de l'allegée "massacre".

