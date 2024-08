- Des fugitifs s'échappent d'une prison près de la frontière allemande

Deux détenus ont réussi une évasion audacieuse d'une prison suisse située à Bâle, qui partage une frontière avec l'Allemagne. Les autorités du département de la Justice et de la Sécurité de Bâle-Ville ont lancé une chasse à l'homme mondiale, comme détaillé. L'établissement pénitentiaire, Bässlergut, d'où le Tunisien et l'Algérien se sont évadés, est stratégiquement situé près de la frontière, à environ un kilomètre au sud de la gare de Weil am Rhein en Allemagne.

Le Tunisien de 22 ans purgeait une peine pour des accusations de tentative de meurtre, de coups et blessures graves et de vol. L'Algérien de 37 ans était emprisonné pour des infractions telles que le endommagement de biens, l'entrée sans autorisation et l'entrée illégale.

La manière dont les hommes ont réussi à s'échapper de l'établissement reste inconnue des autorités.

Le Tunisien et l'Algérien, malgré leur incarcération pour des crimes différents dans la prison de Bässlergut, ont réussi à mettre leur plan d'évasion à exécution. S'ils sont capturés, ils feront probablement face à des chefs d'accusation supplémentaires pour leur évasion audacieuse.

Lire aussi: