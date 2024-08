- Des fugitifs en fuite: de nombreux récits de leur fuite

Une bande de quatre fugitifs de Basse-Bavière sont en cavale depuis samedi soir. L'enquête de la police criminelle (CID) est en cours à plein régime, selon un porte-parole. Les autorités mènent une recherche étendue des coupables et appellent à l'aide du public, les tuyaux provenant de différentes parties de l'Allemagne. Chaque tuyau est examiné.

Les unités K-9 et les hélicoptères n'ont pas été impliqués lundi, mais pourraient être appelés en renfort si nécessaire, a ajouté le porte-parole. Le public est invité à ne pas prendre de passagers et à maintenir une distance avec les individus suspects. Au lieu de cela, ils doivent composer le 110 en cas d'urgence.

Situation d'otage et allégations de coups et blessures graves

Le parquet et la CID enquêtent sur des incidents d'enlèvement présumé et de coups et blessures graves. Il est rapporté que les hommes ont menacé, agressé et retenu en otage un membre du personnel de l'hôpital de district de Straubing (DH) samedi soir pour forcer l'ouverture de la porte principale.

Les voyous, âgés de 27, 28 et 31 ans, sont considérés comme dangereux. Ils étaient dans la psychiatrie forensic de l'hôpital DH pour des délits de propriété et de drogue. Selon un porte-parole du district, trois des hommes étaient des figures connues avant leur évasion. Leur traitement aurait pu être suspendu.

Alerte 1, Alerte 2 - Alerte publique 3

L'enquête en cours de la police criminelle (CID) se concentre sur la résolution des crimes d'enlèvement et de coups et blessures graves. Malgré l'aide du public, les fugitifs restent en liberté, représentant une menace pour la sécurité publique.

Lire aussi: