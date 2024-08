- Des fragments du cargo Verity au fond de l'océan.

Le cargo "Vérité", qui a connu son destin tragique dans la mer du Nord près de Heligoland après une collision avec un autre navire, a été coupé avec succès à l'aide de chaînes. Cette opération a été réalisée en frôlant à peine le fond de l'océan et a duré neuf heures, selon les rapports du Directorate des voies navigables et du shipping de Bonn. La prochaine étape consiste à soulever les deux moitiés de l'épave hors de l'eau, et il est prévu que cela soit terminé d'ici la fin août.

Mise en place

Initialement, une barge stationnaire a été fixée juste au-dessus de l'épave. Avant la coupe, le navire immergé a été manœuvré pour installer des chaînes de levage et une chaîne de coupe en dessous. Dimanche, le "Vérité" a été coupé en deux par des mouvements de sciage répétitifs, à environ 4 mètres au-dessus du fond de l'océan.

Tragédie d'octobre - Craintes de cinq vies perdues

En octobre 2023, le "Vérité" et le cargo "Polesie" se sont heurtés à l'ouest de Heligoland. Le "Vérité", long de 91 mètres, battant pavillon britannique, a coulé, laissant les experts croire que cinq vies ont été perdues dans cet incident malheureux. Le capitaine a été retrouvé mort, tandis que quatre marins sont toujours portés disparus. Cependant, deux marins ont miraculeusement réussi à s'échapper.

Depuis que l'épave se trouve dans la Baie allemande, elle représente un sérieux danger pour la navigation.

Opérations de sauvetage et perspectives futures

Au cours de l'opération de sauvetage, une partie importante des 187 rouleaux d'acier que le cargo transportait au moment de l'accident a été récupérée. Plus tôt, des substances hazardous ont déjà été retirées des citernes du navire qui se trouvent à une profondeur d'environ 37 mètres.

Le plan futur dépendra des conditions météorologiques

Une fois que les conditions météorologiques se seront stabilisées, une grue puissante sera transportée dans la zone touchée et utilisée pour soulever les deux moitiés de l'épave hors de l'eau. Le "Vérité" devrait, en théorie, être envoyé aux Pays-Bas pour être détruit de manière appropriée.

Les plongeurs travaillant sur l'opération de sauvetage étaient basés à Bonn, coordonnant leurs efforts depuis là-bas. Après la coupe réussie du cargo "Vérité", la prochaine étape consiste à transporter l'opération vers les ports voisins de Bonn pour un démantèlement plus approfondi.

