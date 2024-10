Des foules s'inquiètent des pertes massives après l'ouragan Helena.

À la suite de l'impact de la tempête "Helène", le bilan des victimes dans le sud-est des États-Unis a grimpé à au moins 130. Plus de 200 personnes sont toujours portées disparues, selon les rapports des autorités. Cet événement météorologique soulève également des controverses dans la course à la présidence : lundi, le candidat démocrate Joe Biden a accusé le président Donald Trump de diffuser de fausses informations après que Trump a affirmé que le gouvernement n'avait pas suffisamment aidé les victimes touchées.

"Il faut être clair : il propage des mensonges", a déclaré Biden à des journalistes à la Maison Blanche. Le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, qui a également rapporté à Trump qu'il diffusait de fausses informations, a fait écho aux sentiments de Biden. Trump a été décrit comme "injuste et imprudent", selon Biden.

Trump a accusé Biden, Cooper et la vice-présidente Kamala Harris de fermer les yeux sur la catastrophe. "Je ne comprends pas pourquoi il fait ça", a déclaré Biden. Ce qui l'a énervé, c'est l'affirmation de Trump selon laquelle ils ne faisaient pas leur travail. "Oui, nous le faisons", a insisté Biden.

Trump promet de fournir "beaucoup de ressources" à la région touchée par la tempête

Cooper, qui, comme Biden et Harris, est un démocrate, a contré l'affirmation de Trump selon laquelle il négligeait les victimes républicaines de la tempête lors d'une interview avec CNN. "Quels que soient leurs affiliations politiques, si elles ont besoin d'aide, nous la leur fournirons", a déclaré Cooper.

Trump s'est rendu en Géorgie lundi, un État clé où l'issue de l'élection est incertaine. À Valdosta, il a promis de fournir "beaucoup plus de fournitures, notamment du carburant, de l'équipement, de l'eau et d'autres nécessités".

Trump a accusé le gouvernement fédéral de ne pas avoir réagi suffisamment rapidement à la tempête. Il a blâmé Biden pour "dormir" au lieu de s'occuper des conséquences de la tempête. Il a affirmé que Harris, son adversaire démocrate dans l'élection, était "quelque part en train de faire campagne et de lever des fonds".

Biden a affirmé qu'il avait passé le week-end à sa résidence du Delaware, mais qu'il avait travaillé sans relâche et avait passé de nombreuses heures au téléphone. Harris a reporté des événements de campagne pour participer à une réunion de crise à Washington lundi. Tanto Biden et Harris ont affirmé que le gouvernement américain avait fait de son mieux.

La tempête "Helène" a touché la Floride jeudi en tant qu'ouragan "terriblement dangereux" de catégorie 4. Bien qu'elle se soit affaiblie par la suite, elle a continué à causer des destructions importantes. Selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels et des rapports des médias, au moins 130 décès ont été attribués à "Helène" lundi. Plus de 200 personnes sont toujours portées disparues : l'advisrice de la Maison Blanche, Liz Sherwood-Randall, a rapporté qu'environ 600 personnes dans la région touchée par la tempête étaient encore hors de contact.

La Floride, la Géorgie, la Caroline du Nord et du Sud, l'Alabama et le Tennessee ont tous déclaré l'état d'urgence. Des maisons, des entreprises, des routes et des ponts ont été endommagés ou détruits. Le gouverneur de la Caroline du Nord, Roy Cooper, a déclaré que des villes entières de son État avaient été "effacées de la carte". Lundi, environ 1,6 million de ménages et d'entreprises étaient toujours privés d'électricité, selon poweroutage.us.

Le président Biden se rendra en Caroline du Nord mercredi pour inspecter les dégâts et déterminer les besoins en aide des personnes touchées par la catastrophe. Il a déjà promis une aide fédérale importante.

En cas de grandes catastrophes naturelles aux États-Unis, le gouvernement fédéral répond aux demandes des États. Le rôle du président est généralement de superviser et de coordonner les efforts d'aide.

En réponse aux accusations de Trump, Joe Biden a déclaré : "Je ne comprends pas pourquoi il fait ça", exprimant son irritation face à l'affirmation de Trump selon laquelle ils ne faisaient pas leur travail pour aider les victimes de la tempête. Plus tard, lors de sa visite en Géorgie, Trump a promis de fournir "beaucoup plus de fournitures" à la région touchée, une approche contrastant avec la prétendue négligence mentionnée par Trump.

Lire aussi: