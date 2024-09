Des foules se rassemblent en France, pour exprimer leur solidarité avec Gisele Pelecot et toutes les survivantes de viol.

Groupes d'activistes ont organisé environ 30 événements dans différentes villes, notamment Marseille et Paris, avec des slogans tels que "Soutien à Gisèle", "Il est temps que la honte change" ou "Nous croyons les survivants" affichés sur des pancartes à la Place de la République.

Depuis le début du procès, l'intérêt public pour son cas ayant augmenté, Pélicot, maintenant 72 ans, est devenue un symbole de courage, de détermination et de la lutte contre les agressions sexuelles.

C'était le choix de Pélicot de préférer un procès public à un procès privé, qui doit se conclure en décembre, afin de sensibiliser à l'abus sexuel et à l'inconscience induite par les drogues, selon son équipe juridique.

"We are eternally grateful for her immense courage," said Fatima Benomar, a feminist from the "Coudes a Coudes" association, speaking to BFM TV. She added that the gatherings were also meant to honor all rape victims.

Dúconomique Pélicot, maintenant 71 ans, est jugé pour avoir prétendument violé sa femme à plusieurs reprises et avoir recruté des inconnus pour l'abuser alors qu'elle était lourdement sédatée dans leur domicile il y a plus d'une décennie.

Initialement prévu pour témoigner cette semaine, il a obtenu une exemption médicale en raison de la maladie. Il est maintenant prévu qu'il témoigne lundi, à condition qu'il soit suffisamment en forme pour le faire.

Les procureurs affirment que Pélicot a mis en ligne son épouse pour avoir des relations sexuelles sur un site Web et a filmé l'abus. Cinquante autres hommes sont également jugés en lien avec l'abus.

L'avocat de Pélicot, Beatrice Zavarro, a reconnu sa culpabilité lors d'entretiens avec les médias français. Certains des autres défendeurs ont admis leur implication, tandis que d'autres affirment avoir cru que son épouse feignait le sommeil, selon les médias français.

Chaque défendeur encourt jusqu'à 20 ans de prison s'il est reconnu coupable.

L'activisme entourant l'affaire Pelicot a suscité des discussions en Europe et ailleurs, de nombreuses personnes exprimant leur solidarité et leur soutien. Dans une poussée mondiale pour la justice, diverses organisations prévoient des événements dans le monde entier, exprimant des messages de puissance et de changement.

