- Des foules se rassemblent contre les idéologies d'extrême droite à Erfurt

Des foules ont envahi les rues d'Erfurt pour manifester contre l'extrémisme de droite. Les organisateurs ont rapporté environ 7 000 participants devant le parlement régional, tandis que les autorités ont estimé à environ 4 500 le nombre de participants. Initialement, seulement quelques centaines de personnes étaient présentes à l'événement inaugural situé à Erfurt Anger. Les organisateurs avaient prévu plus de 10 000 participants une semaine avant l'élection régionale.

Le but de la manifestation était de protester contre un éventuel glissement vers la droite en Allemagne et la victoire électorale attendue de l'AfD lors des élections à venir dans l'État libre. Divers groupes ont soutenu l'événement, notamment la coalition "Prendre les sièges", la Confédération allemande des syndicats et une association culturelle. Pendant des semaines, l'AfD avait été en tête des sondages avec une avance considérable.

Marche massive pour la fierté à Jena

Environ 3 000 personnes ont défilé dans les rues de Jena samedi sous la bannière de la Journée de la fierté (CSD) avec le slogan "La Thuringe reste colorée !" selon les organisateurs. Ils ont intentionnellement organisé l'événement une semaine avant l'élection régionale, déclarant : "Nous avons à nouveau affiché un signe vibrant". Un porte-parole a annoncé que seulement 1 700 personnes avaient participé au CSD selon la police. À Eisenach, environ 350 personnes ont manifesté contre l'extrémisme de droite samedi, selon les rapports de la police.

Moment de silence pour Solingen

La manifestation d'Erfurt a commencé dimanche par une minute de silence en mémoire de l'attaque présumée motivée par l'islamisme à Solingen. Ensuite, la militante pour le climat Luisa Neubauer a encouragé les manifestants à maintenir leur détermination dans la lutte pour la démocratie et contre l'extrême droite. "Il ne s'agit pas seulement d'une élection régionale le 1er septembre", a déclaré Neubauer. "Il y a tant de choses en jeu ici."

Franz Zobel de ezra, un service de conseil thuringien pour les victimes de la violence d'extrême droite, raciste et antisémite, a mis en garde : "La violence d'extrême droite s'intensifie là où les auteurs d'extrême droite jouissent du soutien de la société". Depuis la victoire de l'homme de l'AfD Robert Sesselmann aux élections du conseil de district de Sonneberg, le nombre d'incidents d'extrême droite a considérablement augmenté dans la région.

Le directeur du mémorial de Buchenwald et de Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, a accusé l'AfD d'Erfurt de ne pas seulement déformer le passé nazi de l'Allemagne, mais aussi de louer fréquemment le nazisme. "Ce sont des nazis", a affirmé Wagner. Despite their attempts to present themselves as a conventional conservative force, the AfD is, in truth, a nationalist and populist party, Wagner argued. It is essential to ensure they do not acquire governmental power.

Simultanément, Wagner a exhorté les gens à comprendre la démocratie non seulement comme quelque chose de difficile et de long, mais aussi comme une source de joie. "La démocratie est aussi joyeuse", a-t-il déclaré.

Un représentant de Campact a plaidé en faveur de l'interdiction de l'AfD dans les États où le parti a été identifié comme extrémiste de droite avéré par la protection constitutionnelle. Outre l'association d'État de Thuringe, l'association d'État de Saxe de l'AfD est également soumise à la même évaluation.

Les manifestations suivantes contre l'extrémisme de droite ont attiré beaucoup d'attention ces dernières semaines en Thuringe : la manifestation d'Erfurt avec une minute de silence pour Solingen et la marche de la Journée de la fierté (CSD) à Jena, toutes deux ayant attiré de grandes foules.

