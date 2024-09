- Des foules se rassemblent contre l'AfD et les partisans de la droite à Erfurt

La finale de la campagne électorale de l'AfD en Thuringe a attiré des milliers de personnes dans les rues d'Erfurt, à la veille des élections régionales. Environ 1 300 partisans de l'AfD ont assisté à un meeting sur la place de la cathédrale d'Erfurt, dirigé par le leader d'extrême droite et candidat principal de l'AfD, Bjoern Hoecke, aux côtés de la coprésidente fédérale Alice Weidel. Le pouvoir municipal a confirmé ces informations.

Jusqu'à 3 000 manifestants ont protesté contre un virage à droite et l'extrême droite à proximité.

Alice Weidel : "Faisons virer l'Est au bleu"

Weidel, s'adressant aux manifestants qui faisaient du bruit avec des sifflets et des slogans, a déclaré que si l'AfD obtenait le pouvoir, elle interdirait Antifa en tant que "groupe terroriste". Dimanche, l'AfD pourrait faire l'histoire en Thuringe et en Saxe, et dans quelques semaines en Brandebourg, si elle remporte l'élection, a déclaré Weidel. "Faisons virer l'Est au bleu, pour que tout le monde voie leur merveille bleue."

Les partisans de l'AfD ont constamment scandé "Est, Est, Allemagne de l'Est", ainsi que "déportation, déportation". Hoecke a accusé les autres partis d'avoir "perdu le contact avec le peuple". L'AfD, a-t-il affirmé, avait la capacité de "faire l'histoire" dimanche.

La contre-manifestation était coordonnée par l'alliance "Sur les places", entre autres. La marche de manifestation, qui a pris de l'ampleur à mesure que plus de personnes se joignaient, a parcouru le chemin de la gare à la place de la cathédrale. Les manifestants ont scandé des slogans tels que "Nazis dehors" ou "Hoecke dehors". Plusieurs participants portaient des masques, ce qui est une violation de la loi sur les assemblées selon la police. Certains des contrevenants ont obéi lorsqu'ils ont été interpellés.

L'AfD est en tête des sondages en Thuringe

"We will not permit the AfD to hijack the election weekend with its extreme right-wing hate speech, intimidate individuals, and exploit our city as a platform for its propaganda," the alliance said. Last week, thousands in Erfurt had already taken to the streets to oppose right-wing extremism and a right-wing shift.

The latest polls in Thuringia reveal minimal shifts in the values of the individual parties. The AfD maintains a strong lead with values ranging from 29 to 30 percent. The CDU, BSW, and the Left trail far behind. Nearly 1.66 million Thuringians are entitled to cast their votes on Sunday for the state election.

Despite the AfD's lead in Thuringia polls, with values ranging from 29 to 30%, the counter-protesters vehemently denounced their extreme right-wing rhetoric and actions, chanting slogans like "Nazis away" and "Hoecke out."

L'AfD, en tête des élections avec son leader d'extrême droite Bjoern Hoecke et la coprésidente fédérale Alice Weidel, a attiré à la fois des partisans et des opposants dans les rues d'Erfurt, ces derniers coordonnant une manifestation pour s'opposer à la dérive à droite et à l'extrémisme.

Lire aussi: