- Des foules se rassemblent à Erfurt pour protester contre l'AfD.

Hier, environ 2 500 individus ont participé à une manifestation contre l'AfD à Erfurt jusqu'à la fin de l'après-midi. Cette manifestation a été organisée par la coalition "Prenez les sièges", qui a mené une marche à travers le centre-ville jusqu'à la place du Dôme, où l'AfD avait prévu d'organiser son dernier meeting de campagne électorale.

Parmi les participants attendus figuraient le leader d'extrême droite et candidat principal de l'AfD, Björn Höcke, ainsi que la présidente fédérale, Alice Weidel. Les premiers rapports de police ont fait état d'environ 1 300 partisans de l'AfD. Le nombre de manifestants et de partisans pourrait augmenter à mesure que l'élection approche.

Selon les rapports, plusieurs manifestants de la coalition portaient des masques, ce qui est illégal pour les rassemblements. Cependant, certains individus ont enlevé leurs masques après avoir été interpellés.

Ce dimanche, un nouveau parlement régional sera élu en Thuringe, à la suite d'une campagne électorale intense.

Luttez contre la poussée d'extrême droite

"Nous refusons de laisser l'AfD contrôler le week-end électoral avec son discours d'extrême droite, intimider les gens et utiliser notre ville comme plateforme pour sa propagande", a déclaré la coalition. Une semaine auparavant, des milliers de personnes à Erfurt ont manifesté contre l'extrême droite et un potentiel glissement vers la droite.

Les derniers sondages en Thuringe ont révélé des changements mineurs dans les valeurs des partis. L'AfD était en tête avec des valeurs comprises entre 29 et 30%. La CDU, le BSW et La Gauche suivaient à une distance significative. Plus de 1,66 million de Thuringiens sont attendus pour voter lors de l'élection régionale dimanche.

Malgré les manifestations et les tensions politiques, le leader d'extrême droite et candidat principal de l'AfD, Björn Höcke, et la présidente fédérale, Alice Weidel, sont attendus au meeting de campagne électorale.

