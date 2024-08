- Des foules protestent contre l'extrémisme d'extrême droite et défendent les valeurs démocratiques.

Une semaine avant le vote régional, de nombreux individus ont envahi les rues de Saxe, manifestant contre les croyances extrêmes de droite et promouvant une démocratie robuste. Les organisateurs de deux manifestations à Leipzig et à Dresde ont affirmé la présence de 11 000 personnes chacune, bien que les témoins aient suggéré des chiffres plus faibles. Les autorités ont décrit les deux événements comme pacifiques et ont initialement refusé de communiquer les chiffres de participation.

À Dresde, les groupes d'activistes "Nous sommes le rempart de Dresde" et "Cœur contre la haine" ont organisé un rassemblement à Theaterplatz, suivi d'un défilé dans toute la ville avec des pancartes, banderoles et drapeaux.

Objectifs des organisateurs :

L'objectif était d'envoyer un message fort en faveur d'une société dynamique avant les élections régionales et d'encourager le vote pour les partis démocrates, ont-ils déclaré. "Les victoires des idéologies extrêmes de droite aux élections européennes et la violence dirigée contre les campagnes électorales et les équipes d'affiches dans toute la Saxe montrent clairement que nous devons protéger activement notre démocratie", ont-ils ajouté.

La récente apparition de plusieurs centaines de néo-nazis à la journée de la fierté de Bautzen a rappelé la période de 5 à 12 ans restant avant que leur influence ne se fasse sentir, ont-ils averti.

Les organisateurs de Dresde étaient satisfaits de la participation, dépassant leurs attentes initiales. Dans la capitale régionale, les victimes de l'attentat de Solingen ont été honorées, tandis qu'un rappel a été lancé pour ne pas politiser l'acte violent ayant fait trois morts.

À Leipzig, trois manifestations se sont réunies pour une marche de protestation dans le centre-ville sous le slogan "Côte à côte pour la démocratie et les droits de l'homme".

Les syndicats manifestent leur solidarité

Les manifestants ont reçu le soutien des syndicats tels que Verdi. "Nous sommes pris dans une tempête politique. Beaucoup de choses sont en jeu. Les sentiments d'extrême droite ne doivent pas devenir des options acceptables en Saxe et en Thuringe. Parce qu'ils sont toxiques pour la société", a déclaré le président de Verdi, Frank Werneke, à l'agence de presse allemande. Il a affirmé que, en tant que syndicat, ils défendent un héritage anti-fasciste et sont engagés dans la lutte contre les idéologies d'extrême droite.

"La justice sociale ne peut être atteinte que par le respect et la décence, pas par l'hostilité, la haine et la provocation", a-t-il conclu.

