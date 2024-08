- Des foules participent aux célébrations de la fierté à Iéna, à Magdebourg et à Brême.

Il y avait une scène animée et colorée partout : des milliers de personnes ont envahi les rues de différentes villes allemandes, manifestant pour les libertés des personnes lesbiennes, gay et non-hétérosexuelles. Selon les rapports de police, environ 22 000 personnes ont assisté à la Christopher Street Day (CSD) à Brême. De même, environ 2 500 personnes ont participé à Magdebourg et 1 700 à Iéna, en Thuringe, pour rejoindre la marche en faveur de l'acceptation et de la diversité.

À Brême, de nombreux politiques notables ont participé à la marche du centre-ville. À Iéna, les organisateurs ont estimé à environ 3 000 le nombre de participants. Les autorités n'ont signalé aucun incident.

Le nombre de participants à Iéna était inférieur aux attentes.

Avant l'événement, les organisateurs d'Iéna s'attendaient à plus de 5 000 personnes. La chaleur accablante semble avoir retenu certains gens chez eux, a déclaré un porte-parole. "Nous savons également que de nombreuses personnes ont choisi de soutenir les CSD de Magdebourg ou de Plauen", a-t-il ajouté. Des contre-manifestations d'extrême droite étaient prévues dans les deux villes.

À Magdebourg, de nombreux participants se sont protégés de la chaleur étouffante de plus de 30 degrés Celsius à l'aide de parapluies colorés ou de drapeaux arc-en-ciel. Une musique forte résonnait à partir de haut-parleurs installés sur divers véhicules, il y avait des bulles de savon, des chants et des costumes extravagants tels que de grandes ailes d'ange.

Environ 250 personnes s'étaient inscrites pour une contre-manifestation. Par le passé, il y a eu des protestations d'extrême droite contre la Christopher Street Day dans les villes allemandes de l'Est de Bautzen et Leipzig, caractérisées par de l'agressivité et de la violence envers les participants de la CSD.

La CSD commémore les émeutes de la communauté queer qui ont eu lieu dans la Christopher Street de New York en 1969, symbolisant la visibilité et les droits égaux de la communauté queer. Les noms alternatifs pour les démonstrations de CSD maintenant annuelles sont "Pride Parade" ou "Gay Pride".

La scène animée d'Iéna était légèrement atténuée en raison de la foule prévue plus importante que prévue. Malgré la chaleur, de nombreux participants ont agité leurs drapeaux arc-en-ciel et chanté joyeusement en rythme avec la musique.

Malgré la chaleur accablante, l'ambiance à la CSD de Magdebourg était toujours remplie d'enthousiasme, les participants utilisant des parapluies et des drapeaux arc-en-ciel pour se protéger du soleil.

