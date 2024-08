- Des foules manifestent contre l'AfD et les sympathisants conservateurs à Erfurt

La conclusion de la campagne électorale de l'AfD en Thuringe a vu des foules de personnes envahir les rues d'Erfurt, un jour avant le vote régional. Environ 1 300 partisans de l'AfD se sont réunis lors d'une manifestation sur la place du Dôme d'Erfurt, dirigée par l'icône d'extrême droite controversée et candidat principal de l'AfD, Björn Höcke, et la présidente fédérale, Alice Weidel. Cela a été confirmé par les autorités de la ville sur demande. Environ 3 000 personnes ont ensuite protesté, en maintenant une distance d'environ 100 mètres de l'AfD, exprimant leur opposition à un virage vers l'extrême droite et l'extrémisme en Thuringe.

Un grand nombre d'officiers de police ont été déployés et renforcés par leurs homologues de Hesse, de Basse-Saxe, de Brandebourg et de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Aucun incident significatif n'a été signalé lors des deux manifestations.

Höcke : l'AfD va faire l'histoire

En réponse aux voix dissidentes qui ont exprimé leur mécontentement avec des sifflets et des slogans, Weidel a indiqué que si l'AfD remportait les élections, elle désignerait Antifa comme une "organisation terroriste". En Thuringe et en Saxe, dimanche, l'AfD pourrait faire l'histoire, tandis que dans le Brandebourg, quelques semaines plus tard, si elle remporte l'élection, Weidel l'a déclaré. "Faisons de l'Est un bleu, offrons à tout le monde une surprise bleue."

Les partisans de l'AfD ont constamment scandé "Est, Est, Allemagne de l'Est", ainsi que "déport, déport". Höcke a mis en garde que les autres partis avaient "perdu le contact avec le peuple". L'AfD, a-t-il suggéré, pourrait "faire l'histoire" dimanche.

Réaction contre le virage vers l'extrême droite

Le contre-manifestation a été organisée par la coalition "Sur les lieux", entre autres. La marche, qui a grossi avec des participants supplémentaires, a commencé à la gare et s'est terminée sur la place du Dôme. Les manifestants ont scandé des slogans comme "Nazis dehors" ou "Höcke dehors". Certains affiliés de la coalition ont été vus masqués, ce qui, selon la police, constituait une infraction à la loi sur les assemblées. Les personnes ciblées ont ensuite enlevé leurs masques après avoir été interpellées.

"We refuse to let the AfD monopolize the election weekend with their radical right-wing propaganda, intimidate individuals, and misuse our city as a platform for their campaign," the coalition clarified. A week earlier, thousands had poured into the streets of Erfurt to protest right-wing extremism and a right-wing shift.

L'AfD en tête des sondages

Les derniers sondages en Thuringe indiquent des fluctuations minimales dans les valeurs des partis. L'AfD est en tête avec des valeurs comprises entre 29 et 30 %. Le CDU, BSW et le parti de la gauche sont loin derrière. Environ 1,66 million de Thuringiens sont appelés à voter dimanche pour l'élection régionale.

La controverse entourant les vues d'extrême droite de Björn Höcke et Alice Weidel est devenue un point central de la campagne électorale, avec des manifestants réclamant leur retrait et qualifiant l'AfD de promoteur d'une

Lire aussi: