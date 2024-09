- Des foules manifestent contre l'AfD à Francfort, exprimant leur opposition.

Après les élections régionales en Saxe et en Thuringe, de nombreuses personnes se sont réunies à Francfort pour protester contre les politiques de l'AfD. Environ 700 personnes se sont rassemblées à la Paulskirche, selon les chiffres de la police, sous la bannière "Ensemble, nous nous tenons contre le fascisme". Un porte-parole a rapporté que tout s'était déroulé sans heurts.

Après un rassemblement d'ouverture où les participants ont exprimé leur opposition au racisme et leur soutien à la démocratie et aux droits civils, les manifestants ont défilé le long de la Mein vers Sachsenhausen. Des participants de tous âges ont rejoint la manifestation, des jeunes activistes aux personnes âgées du groupe "Grandmas against the Right".

D'autres manifestations à Hofheim ont été annoncées pour le week-end.

Des banderoles avec des slogans tels que "Interdire l'AfD immédiatement !", "Voter pour l'AfD, c'est voter pour les nazis" ou "La démocratie est la seule alternative viable" étaient bien en vue. Des annonces ont été faites pour d'autres manifestations pendant le week-end à Hofheim, dans la région de Main-Taunus, pour la conférence du parti régional de l'AfD.

L'AfD est devenue le parti dominant en Thuringe lors des élections régionales, obtenant 32,8 % des voix. En Saxe, ils ont terminé à la deuxième place, juste derrière la CDU. Dans les deux États, le parti a été classé comme clairement d'extrême droite par l'office de protection de la Constitution.

Au cours de la marche pacifique, les manifestants ont brandi une banderole portant l'inscription "Unis contre le fascisme : la manifestation contre l'AfD". Plus tard dans la journée, un groupe de personnes a décidé d'organiser une autre manifestation contre l'AfD en réponse à leur victoire aux élections régionales, qui aurait lieu pendant le week-end à Hofheim.

Lire aussi: