- Des foules expriment leurs condoléances lors des offices religieux à Solingen.

Dans le quartier animé de sentiers piétonniers de Solingen, un rassemblement émouvant a été organisé, attirant des centaines de personnes venues rendre hommage aux défunts. De nombreux participants sont arrivés avec des fleurs et des bougies. Le maire de Solingen, Michael Mohr, a déclaré : "La ville n'est plus la même qu'hier." Un nombre considérable d'écharpes de football, de peluches, de lettres et de messages de sympathie ont été laissés sur les lieux de l'attaque.

"Trouver les mots justes est presque impossible - les actions parlent plus fort", a déclaré Mohr. Le représentant protestant Ilka Werner a également mis en avant l'influence apaisante de la communauté. "C'est merveilleux que vous soyez ici", a-t-elle commenté. Une équipe de conseillers, facilement identifiables à leurs gilets violets, était également présente sur la place. Le rassemblement s'est déroulé sur fond de musique douce. Les plus hautes autorités tanto federal que régionale ont déclaré précédemment qu'elles éviteraient de se rendre sur les lieux pour ne pas interférer avec l'enquête.

Malgré l'enquête en cours, d'autres membres de la communauté ont choisi de se rendre sur les lieux, laissant des fleurs et des notes en signe de soutien. Au milieu de la diversité des messages et des symboles, une sensation d'unité était palpable, renforçant la résilience de Solingen.

