Des foules d'étudiants de Columbia ont été arrêtés lors des manifestations de l'année scolaire précédente, beaucoup d'entre eux prévoyant de reprendre leurs études cet automne.

De nombreux étudiants qui ont été appréhendés au printemps et placés en suspension temporaire doivent reprendre les cours et comparaître devant des commissions disciplinaires à leur retour sur le campus, selon un rapport récent d'un comité du Congrès enquêtant sur la gestion des cas d'antisémitisme par l'université.

Parmi ces étudiants figurent ceux qui ont été arrêtés lors des manifestations de fin avril, lorsque la police a été appelée pour disperser les campements universitaires, ainsi que ceux qui se sont barricadés à l'intérieur de Hamilton Hall, un bâtiment du campus qui a également été occupé lors des soulèvements étudiants de 1968.

Le rapport révèle qu'entre les 40 étudiants initialement appréhendés par le département de police de New York le 18 avril, seuls deux sont toujours en suspension. Les 38 étudiants restants sont maintenant en bonne posture et attendent des audiences, 17 d'entre eux étant en probation disciplinaire. Toutes les charges contre eux ont été ultérieurement abandonnées.

Une vingtaine d'étudiants ont été arrêtés pour avoir occupé Hamilton Hall le 30 avril. Parmi eux, quatre étudiants sont toujours dans l'embarras disciplinaire, trois étant en suspension intérimaire et un en probation suite à une audience précédente.

Le rapport a été publié après une demande d'informations concernant les étudiants par le comité de l'Éducation et du Travail du Congrès, qui fait partie d'une initiative républicaine plus large visant à lutter contre l'antisémitisme sur les campus universitaires et dans les établissements de la Ivy League.

La représentante Virginia Foxx, présidente du comité de l'Éducation et républicaine, a condamné les actions de l'Université Columbia dans un communiqué de presse, déclarant : "L'administration de Columbia a choisi de baisser les bras, offrant une carte de sortie de prison à ceux qui ont participé aux manifestations. L'incapacité de l'université à assumer sa responsabilité pour les violations des règles et des lois de l'université est indigne et inacceptable."

Foxx a également critiqué la clémence de l'université envers les étudiants qui ont engagé des activités illégales telles que le saccage de bâtiments du campus et la création d'environnements hostiles à l'égard des étudiants juifs.

L'Université Columbia a répliqué que le processus disciplinaire pour plusieurs étudiants est toujours en cours, y compris ceux qui ont été arrêtés pendant les troubles. L'école travaille également à accélérer ce processus en raison du grand nombre de violations.

Les responsables de l'université ont réaffirmé leur engagement à éradiquer l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination, s'engageant à prendre des mesures persistantes et concrètes pour favoriser un environnement de campus où chaque membre de la communauté se sent valorisé et épanoui.

Au cours de l'année universitaire précédente, Columbia a été au centre de manifestations d'étudiants pro-palestiniens. Cependant, de telles manifestations ont atteint de nombreuses universités à travers le pays. Bien que la plupart soient restées pacifiques, certaines ont dégénéré en violences et perturbé les activités académiques. Certains étudiants juifs et musulmans ont signalé avoir été intimidés, harcelés ou blessés physiquement.

Des universités comme Yale et Brown ont évacué les campements sur leur campus, tandis que d'autres ont été plongées dans le chaos. Des annulations de cours ont eu lieu à l'UNC Chapel Hill, où des douzaines ont été détenues. À l'Université d'État de Floride, au moins cinq manifestants ont été arrêtés, tandis que plus de 1 000 ont été

