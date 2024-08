- Des foules descendaient dans la rue, défendant l'inclusion, en prévision des prochaines élections.

Avant les prochaines élections locales, des milliers de personnes à Dresde ont envahi les rues, affichant leur unité, leur diversité et leur soutien à la démocratie. Environ 70 organisations, groupes et communautés ont invité à l'événement important baptisé "Tolerade". Lennart Happe, l'un des organisateurs, a déclaré : "Nous voulons envoyer un message fort : nous ne nous laisserons pas faire, quel que soit le résultat des élections". Après une réunion à la gare de Neustadt, les participants et 17 camions décorés de manière vive ont traversé le centre-ville.

Selon les autorités, environ 2 000 personnes ont assisté à cet événement. Cependant, les organisateurs ont estimé que 8 000 individus ont participé à la manifestation suivante. Initialement, les autorités ont rapporté que la manifestation s'est déroulée paisiblement.

Dimanche, environ 3,3 millions d'habitants de l'État ont été appelés à voter. Le résultat reste incertain, tout comme il y a cinq ans, avec la CDU et l'AfD au coude à coude dans les sondages. Entre-temps, le SPD, les Verts et la gauche attendent anxieusement leur éventuel retour au Parlement.

