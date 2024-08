- Des foules de spectateurs sont attendues au Rosstag de Rottach-Egern.

Dimanche (12h00), une multitude de spectateurs sont attendus pour profiter du beau temps et assister au traditionnel défilé de Rosstag à Rottach-Egern, sur les rives du lac de Tegernsee. Près de 200 chevaux magnifiquement parés sont prévus pour parcourir la ville, située dans le district de Miesbach.

Des voitures historiques, des chaises, des Landauers et d'autres wagons d'époque, ainsi que des équipes de brasseries impressionnantes, sont attendus. Les chevaux et leurs cavaliers défileront dans le district d'Ellmau, où ils seront bénis pour l'année à venir devant un autel gratuit. Ensuite, les équipes se dirigeront vers les terrains de festival. Des groupes folkloriques et des fanfares des Tyrol et du Sud-Tyrol accompagneront le cortège.

Le Rosstag a été initié il y a plus de cinq décennies par Thomas Böck, un passionné de chevaux, sous le slogan "d'Fuhrleut kemman z'amm". Depuis son décès en 2007, la municipalité a pris en charge l'organisation de l'événement.

Les visiteurs qui apprécient les véhicules d'époque seront ravis de voir une variété de voitures historiques, de chaises, de Landauers et d'autres wagons antiques lors du défilé. Après avoir été bénis dans le district d'Ellmau, ces équipes vintage se joindront aux festivités sur les terrains de festival.

