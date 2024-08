- Des foules de secours luttent contre les incendies de forêt près d'Izmir.

Près de la ville turque de Izmir, célèbre pour ses plages, environ 3 000 travailleurs luttent contre des vents puissants pour maîtriser un incendie de forêt. Selon l'agence de presse turque Anadolu, citant le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya, environ 900 personnes ont été évacuées de deux zones touchées.

Les pompiers sont sur place avec cinq avions bombardiers d'eau, 15 hélicoptères, des bulldozers et d'autres engins lourds. Un porte-parole du président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu'environ 2 965 personnels avec environ 600 véhicules étaient sur les lieux dans la province d'Izmir sur la côte égéenne. L'incendie a commencé jeudi soir au nord d'Izmir, la source restant inconnue.

Dans la zone commerciale nord de Karsiyaka, les flammes ont touché 30 entreprises, selon le maire Cemil Tugay sur la plateforme X. Un bâtiment résidentiel de dix étages a également pris feu, des images de la chaîne de télévision nationale TRT montrant le toit en flammes. Les vents forts ont transporté les flammes du forêt voisine dans la ville, posant des défis aux pompiers pour éteindre l'incendie alors que des parties du toit s'effondraient sur des véhicules stationnés.

Précédemment, plusieurs maisons dans d'autres zones résidentielles avaient pris feu, selon le gouverneur d'Izmir Süleyman Elban. Au moins un village a dû être évacué. Aucun blessé n'a été signalé.

Vendredi, la ville métropolitaine d'Izmir était enveloppée de fumée dense, selon un correspondant de l'agence de presse allemande dpa. La troisième plus grande ville de Turquie et ses stations balnéaires environnantes sont des destinations touristiques renommées.

En raison de vents puissants atteignant jusqu'à 80 kilomètres par heure, les opérations de lutte contre les incendies aériennes dans la zone de Karsiyaka ont dû être momentanément suspendues, selon Anadolu.

La Turquie lutte contre des vagues de chaleur et des incendies de forêt dans tout le pays depuis le début de l'été. Selon TRT, il y avait des incendies de forêt dans au moins six villes et provinces vendredi, notamment les villes occidentales de Canakkale, Manisa et Bolu. La Grèce voisine lutte également contre un important incendie de forêt au nord d'Athènes.

