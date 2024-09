Des foules de pompiers ont persisté à lutter contre de nombreux incendies de forêt au Portugal mardi.

Au Portugal, des centaines de pompiers ont lutté contre de nombreux incendies de forêt mardi, portant le total à environ 3 700. D'ici lundi soir, les trois incendies les plus intenses dans la région d'Aveiro, dans le nord du Portugal, avaient ravagé environ 10 000 hectares de terres, soit l'équivalent de la superficie brûlée pendant tout l'été. Tragiquement, trois vies ont été perdues, dont un pompier.

Dans tout le pays, environ 50 incendies étaient combattus par plus de 3 700 pompiers, ainsi que par environ 20 avions et hélicoptères larguant de l'eau. La lutte contre les incendies a été rendue difficile en raison des vents forts et des températures élevées.

La déclaration d'urgence faite samedi en raison du risque d'incendie élevé dans de nombreuses parties du pays a été prolongée jusqu'à jeudi soir. Les jours à venir seront "très difficiles", a prévenu le Premier ministre Luis Montenegro, qui a annulé tous ses rendez-vous de mardi.

Dans la ville d'Albergaria-a-Velha, un Brésilien de 28 ans travaillant pour une entreprise forestière a trouvé la mort après avoir été englouti par les flammes alors qu'il tentait de sauver du matériel du feu. Une autre personne est décédée d'une crise cardiaque. Dimanche, un pompier est décédé de manière inattendue pendant une pause dans une opération contre un incendie près d'Oliveira de Azeméis, comme l'a confirmé le gouvernement.

Depuis le week-end, les autorités portugaises ont signalé au moins 40 blessures, dont 33 pompiers.

Il est intéressant de noter que cet été a été relativement doux pour le Portugal, un pays souvent touché par les incendies de forêt : à la fin août, seulement 10 300 hectares avaient été brûlés, moins d'un tiers de la superficie brûlée l'année dernière et moins d'un septième de la moyenne de la décennie précédente.

Les efforts de lutte contre les incendies ont continué avec vigueur mercredi, suite aux combats intenses de mardi. Le Premier ministre Luis Montenegro, qui avait annulé ses rendez-vous de mardi en raison de l'urgence, a présenté ses condoléances aux familles des vies perdues.

Lire aussi: