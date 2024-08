- Des foules de personnes s'inscrivent à la fête du tomate en Espagne

Chaque année, plus de 22 000 personnes participent à la bataille de tomates chaotique connue sous le nom de "La Tomatina" en Espagne. Cet événement a lieu à Bunol, une ville de la région de Valence, où les gens se jettent des tomates surmûres et molles pendant une heure. Au total, environ 120 tonnes métriques de tomates sont utilisées comme munitions, garantissant ainsi qu'elles ne sont plus comestibles. Selon le Guinness World Records, il s'agit de la plus grande bataille de nourriture du monde.

Pour la 77e édition de cet événement traditionnel, la plupart des 9 500 habitants de Bunol et de nombreux touristes d'Espagne et de l'étranger y ont participé. Radio Televisión Española, la chaîne de télévision publique du pays, a interrogé des participants enthousiastes du Japon, de la Russie, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. D'autres médias ont également couvert des participants d'Australie et de la Chine.

En 2013, le nombre de participants a été limité.

Plusieurs combattants portaient des lunettes de natation. Peu après le début de la bataille à 11 heures, la place principale et les rues de Bunol étaient inondées d'un liquide rouge et écrasé.

Depuis sa création en 1945, "La Tomatina" a lieu chaque année le dernier mercredi d'août. En raison de sa popularité croissante auprès des étrangers, le festival a attiré plus de 50 000 participants avant d'être limité à 22 000 en 2013. Depuis, seuls les résidents enregistrés auprès de la municipalité peuvent participer gratuitement. Aujourd'hui, le billet le moins cher coûte 15 euros. Malgré le prix d'entrée, l'attrait du festival perdure. L'actrice hollywoodienne Blake Lively a même assisté à l'événement en 2015 pour le film "Tout ce que je vois, c'est vous".

