- Des foules de personnes se rassemblent à la Gamescom

L'événement le plus important au monde pour les articles de jeux vidéo, la Gamescom, a commencé ses opérations, accueillant des foules d'enthousiastes et de professionnels associés dans les halls d'exposition de Cologne. Avec une superficie de 230 000 mètres carrés, cette réunion annuelle présente les derniers titres de jeux et technologies. Plus de 1400 exposants de 64 pays y participent, ce qui représente une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente. Les visiteurs ont la possibilité de tester les jeux sur consoles et manettes.

Certains stands ont vu des files d'attente interminables peu après l'ouverture de la foire, comme celui de Microsoft Xbox, d'Ubisoft "Star Wars Outlaws" et de Capcom "Monster Hunter Wilds". L'événement a officiellement commencé mardi soir avec une performance dans l'un des halls d'exposition, révélant de nouveaux jeux à un public de plus de 4000 personnes grâce à de courts clips promotionnels.

Les festivités de la Gamescom se poursuivront jusqu'à dimanche, avec environ 320 000 personnes ayant assisté à l'événement l'année dernière. Le ministre fédéral de l'Économie, Robert Habeck (Les Verts), et le président du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst (CDU), sont attendus mercredi soir.

Industrie du jeu vidéo

Le divertissement numérique, proposé par les jeux informatiques et vidéo, génère des milliards de dollars chaque année : les Allemands ont dépensé environ 10 milliards d'euros en jeux, matériel et services en ligne l'année dernière. Cependant, ce marché animé, stimulé par la pandémie, a commencé à faiblir au premier semestre de cette année. Les dépenses ont augmenté et la demande a diminué, suscitant des inquiétudes chez les investisseurs.

La Gamescom sert de rassemblement mondial pour l'industrie, les développeurs allemands représentant une part marginale - moins de 5% de la dépense totale en jeux en Allemagne va vers la production nationale. L'association de l'industrie, Game, qui co-organise l'événement avec Koelnmesse, plaide en faveur d'un soutien financier accru pour maintenir sa compétitivité mondiale.

Environ 12 400 personnes travaillent dans le secteur des jeux dans environ 1000 entreprises principalement de petite taille en Allemagne. Les principaux acteurs allemands comprennent Deck 13 de Francfort (avec environ 90 employés), Rockfish Games de Hambourg (avec un effectif de 35) et Envision Entertainment d'Ingelheim (Rhineland-Palatinate, employant 18).

Lire aussi: