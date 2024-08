Agression, Hostilité, Attaque, Violation, Assaut, Aggression, Frappe, Sauter, Bombardement, Invasion, Raid, Assaut, Commencement, Assaut, Attaque - Des foules de personnes ont assisté à la cérémonie d'enterrement de Solinger.

À Solingen, suite à l'attaque au couteau tragique ayant entraîné trois morts, une foule importante s'est rassemblée dans une église voisine pour une cérémonie commémorative. La participation était considérable - des sièges supplémentaires ont dû être installés à plusieurs endroits. "Nous ressentons notre impuissance et notre perte de contrôle en ces jours difficiles", a déclaré le pasteur Friederike Höroldt. "Cependant, nous recherchons la camaraderie. Nous recherchons le réconfort. C'est pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui."

"La situation a pris un tournant dramatique"

Initialement, une cérémonie joyeuse était prévue pour célébrer le 650ème anniversaire de Solingen. Cependant, après que trois personnes aient perdu la vie et plusieurs autres aient été blessées lors de la célébration vendredi soir, les plans ont dû être modifiés. "La situation a pris un tournant dramatique", a déclaré le pasteur Höroldt. Une cérémonie commémorative a été organisée à la place. "Cette église sert aujourd'hui de sanctuaire pour le deuil et l'expression des émotions", a-t-elle ajouté.

Un Syrien de 26 ans a été arrêté aux alentours de minuit samedi. Le parquet fédéral enquêtecurrently probe him for meurtre et soupçonne une affiliation avec l'organisation terroriste État islamique (EI).

"L'attaque au couteau tragique lors des célébrations de Solingen a entraîné un changement radical de plans." "During the commemorative service, the community expressed its grief and sought comfort after the knife attack."

