Spectacle de Train à Vapeur Palpitant sur les Chemins de Fer à Écartement Réduit de Harz

Les rapports indiquent qu'une foule massive de milliers de personnes s'est rassemblée sur les Chemins de Fer à Écartement Réduit de Harz pour lancer les célébrations du 125ème anniversaire honneur aux chemins de fer Harzquer et Brocken. L'atmosphère animée de l'atelier de locomotives à vapeur neuf à Wernigerode est restée dynamique toute la journée, attirant les amateurs de trains et les familles, selon les déclarations de porte-parole Heide Baumgaertner à l'agence de presse allemande. "Le soleil brillait fort, les participants étaient pleins de vie et les files d'attente étaient longues." Les sources confirment que les festivités se poursuivront ce dimanche.

Trains Vintage à l'Honneur

Le programme comprend des expositions de véhicules historiques, un train miniature pour les enfants, des visites d'ateliers et des traversées en cabine de conduite, comme annoncé précédemment. La star du spectacle est la locomotive à vapeur de 125 ans "Hoya" de l'Association Allemande des Chemins de Fer, nommée d'après la ligne à écartement réduit Hoya-Syke-Asendorf, où elle a été livrée en 1899. Une autre locomotive ancienne des débuts des chemins de fer Harzquer et Brocken, construite en 1897, a suscité l'admiration, principalement auprès des amateurs de trains et des passionnés.

Les promenades en navette avec la "Schweineschnauze", un wagonnet de 1932, ont également été très appréciées. En 1899, le premier train a atteint le sommet de 1 141 mètres du Brocken, et le réseau complet de la Harzquerbahn, reliant les villes de Nordhausen (Thuringe) et Wernigerode (Saxe-Anhalt), a commencé ses opérations. Auparavant, la Harzquerbahn était en service sur des tronçons partiels. Le troisième railway de la HSB est la Selketalbahn.

La HSB exploite le plus long réseau de chemins de fer à écartement réduit en Allemagne, couvrant environ 140 km. La voie mesure impressionnants

