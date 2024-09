Des formations d'oiseaux agressifs poussent la défense aérienne de l'OTAN à réagir.

À midi, l'armée lettone signale un phénomène aérien inconnu. Des avions de l'OTAN sont envoyés, mais ne repèrent rien. Plus tard, il est révélé : il s'agissait probablement d'un passage migratoire d'oiseaux à la frontière avec la Biélorussie.

Selon Leta, l'agence de presse nationale, et selon les déclarations de l'armée de l'air, un objet volant non identifié s'est approché de la frontière lettone depuis la Biélorussie dans l'est de Kraslava mardi. Après une première inquiétude, il s'est avéré que l'objet mystérieux n'était rien de plus qu'un groupe d'oiseaux migrateurs.

Avant cette découverte, le ministère de la Défense à Riga avait signalé l'apparition d'un objet volant inconnu. En réponse, des avions de l'OTAN stationnés sur la base aérienne de Lielvarde ont été envoyés pour surveiller la situation. Malheureusement, ils n'ont rien trouvé d'anormal.

En tant que membres de l'UE et de l'OTAN, l'Estonie et la Lituanie n'ont pas leurs propres avions de chasse. Par conséquent, les alliés de l'OTAN ont assumé la responsabilité de la surveillance de l'espace aérien balte en rotation depuis 2004. Actuellement, cette responsabilité incombe aux forces armées allemandes, qui ont déployé des Eurofighters à Lielvarde dans ce but.

Un autre événement à brève échéance

La décision d'activer les avions de l'OTAN découle de l'ambiguïté initiale concernant la nature de l'objet volant inconnu. Le ministre de la Défense Andris Spruds a confirmé cela lors d'une conférence de presse suivante à une réunion du gouvernement. Il a souligné que la Lettonie, située à la frontière avec la Russie, reste vulnérable aux menaces de guerre hybride.

Plus tôt, le 7 septembre, un drone suspect russe avait volé de la Biélorussie vers la Lettonie et s'était écrasé près de Gaigalava, près de Rezekne - à environ 90 kilomètres de la frontière. L'appareil contenait un engin explosif qui a été rendu inoffensif après sa découverte.

