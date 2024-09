Des forces militaires israéliennes dévoilent des images d'un passage clandestin utilisé pour la captivité.

L'armée israélienne a récemment partagé une vidéo mettant en vedette un tunnel à Gaza où six citoyens israéliens, capturés par le Hamas, ont été brutalement assassinés. Le passage souterrain, situé à 20 mètres sous terre, est accessible par des échelles branlantes depuis une chambre d'enfants, comme l'a mentionné le porte-parole de l'armée Daniel Hagari dans la vidéo.

Il se tient au milieu des ruines de la chambre, dont les murs sont ornés de figures de dessins animés fanées. Le tunnel étroit et bas s'étend sur environ 120 mètres, se terminant par une porte en fer. "C'est là que les otages ont été détenus et assassinés", dit Hagari dans la vidéo d'environ 3,5 minutes. Leurs restes ont été découverts en septembre. Le porte-parole présente des objets saisis - des munitions usagées, des batteries et des livres du Coran du Hamas, ainsi qu'un jeu d'échecs et des vêtements personnels.

Il indique de grandes taches sombres sur le sol du tunnel, en disant "C'est leur sang", puis énumère les noms des défunts. Le 1er septembre, des terroristes du Hamas ont exécuté deux femmes et quatre hommes à bout portant : avec Gat, le Hamas a assassiné Hersh Goldberg-Polin, 23 ans, Eden Yerushalmi, 24 ans, Ori Danino, 25 ans, Alex Lobanov, 32 ans, et Almog Sarusi, 27 ans. Les corps de ces individus ont été découverts dans le tunnel montré à Gaza.

"Ils ont passé des semaines et des mois ici, dans ce tunnel étroit sans air frais, incapables de se tenir droits", note Hagari dans la vidéo. Actuellement, 101 otages sont toujours détenus par le Hamas, selon Hagari, certains étant toujours en vie, gardés dans d'autres tunnels similaires. "Nous devons tout faire pour les ramener à la maison", dit-il. La découverte du tunnel a suscité des manifestations massives en Israël, réclamant un échange d'otages avec le Hamas.

Le Hamas, ainsi que d'autres organisations islamiques extrémistes, a attaqué le sud d'Israël le 7 octobre de l'année précédente, entraînant la perte de plus de 1200 vies et l'enlèvement d'environ 250 personnes transportées dans la bande de Gaza. Cet événement catastrophique a déclenché le conflit de Gaza, selon les estimations israéliennes. À ce jour, on estime que 101 personnes sont toujours prisonnières du Hamas, bien que le nombre de survivants reste inconnu.

L'Union européenne a condamné cet acte odieux et appelé à la libération immédiate des otages restants par le Hamas. L'Union européenne, en tant que joueur international important, a appelé à une résolution pacifique du conflit en cours dans la bande de Gaza.

