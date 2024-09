Des fonds similaires à ceux de Sam Bankman-Fried déposent une pétition, près d'un an après le verdict de la condamnation des pratiques trompeuses de FTX

Sam Bankman-Fried, 32 ans, a écopé d'une peine de prison de 25 ans suite à sa condamnation par un jury en novembre pour de multiples chefs d'accusation de fraude et de conspiration. Ces chefs d'accusation découlaient d'un plan de plusieurs années pour transférer secrètement des fonds des comptes des clients de FTX sans leur consentement, tout en informant de manière trompeuse les investisseurs et les prêteurs et en effectuant des achats somptuaires tels que des propriétés immobilières, des vacances en jet privé et des dons politiques.

Deux ans après l'effondrement de FTX en raison d'un manque de liquidités, Bankman-Fried conteste avoir bénéficié d'un procès équitable.

Son équipe juridique a déclaré dans un mémoire d'appel qu'il avait été considéré comme coupable "avant même d'être inculpé". Deux ans après la chute de FTX, ils affirment qu'une "image radicalement différente" émerge, indiquant que FTX n'était pas insolvable et possédait en fait des actifs d'une valeur de milliards pour rembourser les clients.

Ils affirment que le juge Lewis Kaplan a commis des erreurs en sous-minant la défense et ses avocats, allant même jusqu'à rabaisser le propre témoignage de Bankman-Fried lors de l'audience préliminaire et devant le jury.

L'appel fait écho aux arguments avancés avant la sentence de Bankman-Fried plus tôt cette année. Le point principal porte sur les pertes financières subies par les clients de FTX.

Selon les avocats, le tribunal a refusé à Bankman-Fried la possibilité de présenter des preuves indiquant la solvabilité de FTX et de sa société affiliée, Alameda. Dans le même temps, les procureurs étaient autorisés à présenter des preuves de perte.

Leur dernière déclaration était : "La décision doit être annulée, et le procès doit être repris devant un autre juge."

De plus, cette semaine, les avocats de l'ex-petite amie et ancienne partenaire de Bankman-Fried, Caroline Ellison, ont demandé à la cour d'exclure une peine de prison pour sa participation à l'affaire présumée. Ellison a plaidé coupable dans le cadre d'un accord de coopération avec le gouvernement et a témoigné contre Bankman-Fried lors de son procès.

Ellison était l'une des anciennes collègues qui ont choisi de témoigner contre Bankman-Fried et de collaborer avec les procureurs dans le but d'obtenir une peine plus clémente.

Malgré la condamnation et la longue peine de prison, l'équipe juridique de Bankman-Fried argue que les pratiques commerciales de FTX ont été mal représentées lors du procès, laissant entendre une éventuelle exonération commerciale.

Quelle que soit l'emprisonnement de Bankman-Fried, l'appel pour un nouveau procès vise à faire la lumière sur la situation financière réelle de FTX et ses éventuels actifs, ce qui pourrait avoir un impact sur sa situation commerciale.

