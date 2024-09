Des flammes engloutissent la Crète

À cause d'un incendie dans la région entourant la célèbre destination touristique de Platanias dans l'ouest de la Crète, de nombreux touristes ont dû être évacués de leurs installations hôtelières. Selon l'annonce du département des pompiers, des hélicoptères de lutte contre les incendies et des équipes professionnelles sont activement engagés pour éteindre les flammes et reprendre le contrôle.

Selon la station de radio locale de l'émetteur grec ERT-Chania, principalement de la végétation sèche était en flammes, mais la fumée était très intense. Les évacuations d'hôtel ont été ordonnées comme mesure préventive, la station a rapporté, fournissant également des images et des photos de touristes quittant leurs hôtels pour des raisons de sécurité. Le site zarpanews.gr présente également ces vidéos.

L'origine de l'incendie n'était pas claire au départ. L'agence de protection civile met en garde contre le fait que le risque d'incendie en Grèce - malgré les précipitations importantes - persistera jusqu'à la fin octobre.

Les visiteurs séjournant dans d'autres hôtels à proximité ont été invités à rester à l'intérieur en raison de la propagation de la fumée. Pour aider à faire face à la situation, plusieurs villes voisines ont proposé un hébergement temporaire à ces touristes déplacés.

