- Des figures humaines robotisées participent à l'initiative de Pékin pour stimuler le secteur des exportations chinoises.

La Chine est en tête de la planète en matière de centrales solaires, de technologie de batteries et de construction navale, et les robots humanoïdes rejoignent à présent la liste de ses réalisations. Cette expansion de la domination chinoise était manifeste lors de la Conférence mondiale de la robotique 2024 organisée à Beijing.

Certains robots sont conçus pour ressembler à la forme humaine, mais ceux qui suscitent le plus d'intérêt ont un visage et des expressions humains. Des critiques ont souligné que certains stands pouvaient dissimuler des humains, mais ce n'est pas le cas pour la plupart. La similitude humanoïde se limite à la tête et aux mains, car les articulations métalliques sont clairement visibles sur les bras.

Réalisme saisissant

Le plus étonnant est le réalisme saisissant des visages. Les robots féminins aux yeux surdimensionnés en forme d'anime ont une certaine similitude avec les poupées sexuelles populaires en Occident. Cependant, il ne s'agit pas seulement de "robots sexy" qui sont exposés. L'une des stars les plus en vue, selon l'agence de presse chinoise Xinhua, est un chef de sushi aux cheveux argentés. Il présente des rides et des veines visibles sous la peau, et la frontière entre l'humain et la machine devient de plus en plus floue.

Ce n'est pas un hasard. En Chine, la robotique est un élément clé de la politique des "nouvelles forces productives" de Xi Jinping. Par conséquent, l'exposition a été visitée par des officiels de haut rang, avec un discours du Premier ministre Li Qiang qui mettait en avant le potentiel de marché de l'industrie des robots et la nécessité de promouvoir et de populariser les robots dans divers secteurs tels que l'industrie, l'agriculture et le secteur des services.

Les robots au cœur des politiques de Beijing

Les expressions ne sont pas simplement un gadget, mais l'élément crucial pour établir un lien émotionnel avec les utilisateurs. Li Boyang, cofondateur et PDG d'Ex-Robots, a expliqué à l'agence que "nos technologies de base comprennent les expressions faciales intelligentes du robot et ses mains agiles. Nos algorithmes se concentrent sur des modèles qui améliorent les capacités émotionnelles et perceptuelles, ainsi que la prise de décision intelligente et les compétences d'interaction humaine telles que le langage, les expressions faciales et les gestes".

Pour fonctionner en tant que compagnon humain, les robots doivent comprendre et répondre aux émotions. Ils doivent reconnaître les expressions faciales et les indices émotionnels. Cela reflète étroitement la stratégie économique de la Chine, qui soutient la recherche ciblée ainsi que les start-ups. Un groupe de recherche dirigé par Liu Xiaofeng a présenté un algorithme pour générer des expressions faciales chez les robots humanoïdes. Toutefois, Liu a souligné que l'alignement du langage avec des expressions faciales appropriées reste un défi.

Les réactions du public ont été variées. Les robots humanoïdes ont suscité l'émerveillement, mais interagir avec eux était un peu déconcertant. Ils sont encore loin de pouvoir tenir une conversation détendue. Cela limite leurs applications. Ces robots pourraient peut-être expliquer les informations des exposants dans les musées ou travailler dans les restaurants, mais ils ne seraient pas attendus pour manifester l'empathie requise dans les contextes de soins de santé.

2024 pourrait être le "point de départ" pour les robots humanoïdes en Chine. D'ici 2025, ces robots sont censés atteindre les normes internationales les plus élevées et entrer en production de masse, selon le ministère de l'Industrie et de la Technologie de l'information. Cependant, cela ne fait que commencer. Les experts chinois prévoient qu'il faudra encore cinq à huit ans avant que ces machines ne soient pleinement intégrées dans les ménages. Des applications limitées, telles qu'un robot de soutien émotionnel pour accompagner et converser avec des personnes âgées et isolées, pourraient être plus réalisables à court terme. Cependant, Reuters souligne que les chaînes d'approvisionnement et la production de composants sont encore à leurs débuts, nécessitant des améliorations et une réduction des coûts.

Le calendrier ambitieux du gouvernement suggère que les robots à visage humain ne sont pas destinés à être simplement une curiosité ; ils pourraient potentiellement être la solution de Beijing à une population vieillissante et en déclin.

