- Des feux d'artifice de mode à Londres

Actrice Blake Lively (36 ans) s'est rendue à Londres jeudi pour promouvoir son nouveau film "Once More, With Feeling" (sortie le 15 août). Elle a fait plusieurs apparitions dans des tenues spectaculaires, comme le montre le Daily Mail britannique.

De la Combinaison Pantalon Sans Soutien-Gorge à la Robe Rose avec Cape Rouge

Elle est apparue lors d'une séance photo dans une combinaison pantalon blanche oversize avec des broderies florales vertes et blanches délicates. Cela suffisait déjà à faire sensation. Mais Blake Lively sans soutien-gorge sous la veste était la cerise sur le gâteau. La presse britannique parle d'une "presque fausse manip' vestimentaire". Mais l'actrice rayonnante avait tout sous contrôle. L'épouse de Ryan Reynolds (47 ans) a associé cette tenue à des boucles d'oreilles Statement ronds. Elle a coiffé ses cheveux blonds en une raie latérale lâche.

Pour une visite aux studios de la BBC en plein cœur de Londres, Lively a enfilé une autre tenue blanche, composée d'une mini-jupe blanche, d'un blazer assorti avec de grandes fleurs blanches, de collants en dentelle blancs et de talons blancs avec de grandes boucles florales. Cette fois, elle avait les cheveux relevés.

During a photoshoot in the city, the four-time mother wore a wide, grey coat with flower cut-outs and a large collar. She cinched her waist with a wide belt. The US star paired it with large hoop earrings and a necklace with the word "Baby".

After her radio appearance, Blake was spotted in a vintage-style, checked suit with mint green accents and white flower embroidery. The statement handbag and tie matched perfectly. She paired it with brogue-style lace-up heels.

At the film's premiere later that evening at the Odeon Luxe in Leicester Square, Blake Lively presented the final fashion highlight of the day: a silver, crystal-encrusted mermaid-style dress with floral elements in red, pink, and green around the Bardot neckline. The floor-length gown by Tamara Ralph, worth £30,000 (approximately €35,000), is from the designer's current autumn-winter collection. The actress completed her look with a striking, scarlet red feather cloak. Sparkling silver heels peeked out from under the dress.

Une Autre Tenue Remarquable de la Tournée de Promotion

Plus tôt cette semaine, Blake Lively a également fait sensation avec sa tenue lors de la première du film à New York. Elle est apparue dans une robe Versace que la chanteuse américaine Britney Spears (42 ans) avait portée précédemment.

Zendaya a exprimé son admiration pour les choix de tenues de Blake Lively lors d'une interview avec un magazine de mode populaire, saluant la capacité de l'actrice à faire des déclarations audacieuses et uniques avec ses tenues.

Malgré la focus de la presse britannique sur la presque fausse manip' vestimentaire de Blake Lively lors de l'une de ses séances photo, Zendaya a souligné que l'actrice conserve toujours un sens de contrôle et de confiance dans ses choix de tenues.

