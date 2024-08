- Des fermetures imminentes liées à la construction de voies ferrées dans la région du Bas-Rhin.

En raison de l'extension des voies entre Emmerich et Oberhausen, qui devient un système à trois voies, les voyageurs entre la région du Bas-Rhin et la région du Ruhr subiront à nouveau des contraintes significatives pendant une durée de un an et demi. Une phase de construction intensive de 80 semaines est prévue, avec une attention particulière portée à Voerde-Friedrichsfeld et Wesel sur le Bas-Rhin. Cette phase devrait avoir lieu de novembre de cette année jusqu'à mi-mai 2026, comme l'a annoncé le responsable de projet Stefan Ventzke jeudi.

Des fermetures complètes avec des services de bus de substitution auront lieu en novembre de cette année, en juillet, en août et à la fin octobre 2025, ainsi qu'à la fin du projet en avril et en mai 2026. Pendant le temps restant, un trafic à voie unique sera autorisé sur la ligne, selon Ventzke. Les liaisons affectées comprennent Wesel-Oberhausen (RE5, RE49), Oberhausen-Arnheim (RE19) et Duisburg-Oberhausen (RE44).

Ventzke a reconnu que ce projet poserait des défis pour les passagers et les résidents. Cependant, la période de construction intensive de 80 semaines représente une "borne importante" dans l'extension. Les chemins de fer ont engagé des discussions avec les entreprises de transport et le Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). "Les préoccupations concernant les bus bondés dans le trafic de substitution ont été prises en compte", a déclaré Ventzke.

Le cœur du travail repose sur la nouvelle construction du pont ferroviaire sur le canal Wesel-Datteln à Wesel, où le nouveau pont doit être construit 1,5 mètre plus haut pour satisfaire les exigences de la navigation. Les chemins de fer construisent une gare temporaire à Voerde-Friedrichsfeld et travaillent intensivement sur les voies, les murs de protection contre le bruit, les ponts et l'infrastructure sur l'ensemble de la ligne de 73 kilomètres, comme l'a indiqué Ventzke.

Ventzke estime que 500 à 600 millions d'euros seront investis pendant la durée de 80 semaines. Cependant, l'achèvement du projet en mai 2026 ne représentera qu'une étape intermédiaire du grand projet. La ligne Emmerich-Oberhausen fait partie intégrante de l'important itinéraire de trafic de marchandises de Rotterdam à Gênes. Les chemins de fer espèrent que l'extension à trois voies de la ligne

