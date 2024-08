Des femmes espagnoles déposent une faillite avec un propriétaire désastreux

L'équipe féminine de football brésilienne se qualifie pour la finale olympique de football. Sans sa star Marta, absente en raison d'une suspension suite à un carton rouge, les Sud-Américaines ont battu les championnes du monde espagnoles de manière convaincante. La défaite a été initiée par un but contre son camp inhabituel.

La malédiction des championnes du monde féminin aux Jeux olympiques continue. Mardi soir, c'était au tour des footballeuses espagnoles. Après une piètre performance, elles ont été éliminées en demi-finales contre le Brésil et affronteront désormais l'équipe allemande, qui a perdu contre les États-Unis en prolongation, pour la médaille de bronze. Depuis l'introduction du football féminin aux Jeux olympiques en 1996, aucun champion en titre n'a réussi à remporter le tournoi l'année suivante.

L'équipe espagnole a commencé le match par un but contre son camp incroyable. La gardienne Cata Coll a tiré le ballon contre la Brésilienne Priscila dans sa propre surface de réparation, qui a ensuite heurté la capitaine espagnole Irene Paredes et roulé dans le but (6'). Quel festival d'erreurs, un but comme celui-ci est rarement vu. L'équipe espagnole, qui avait remporté le premier match lors de la phase de groupes 2-0, s'est remise du choc initial mais a commis trop d'erreurs.

La célébration peu sportive de Priscila face à la gardienne malchanceuse a suscité la controverse et attiré de nombreuses critiques. Juste avant la mi-temps, Gabi Portilho (45.+4) a augmenté l'avance du Brésil, et Adriana a marqué le troisième but (71.). En fin de match, Salma Paralluelo a marqué deux fois pour l'Espagne (85./90.+12), mais le match était déjà décidé après le but de Kerolin (90.+1) et la voie vers le match pour la médaille d'or contre les États-Unis était dégagée.

Les Sud-Américaines avaient une lourde charge à porter dans le remake. Leur joueuse star Marta avait été expulsée lors du dernier match de groupe contre l'Espagne pour une faute impliquant un coup de pied de karaté contre son adversaire. Marta était suspendue pour deux matches. La joueuse de 38 ans et la fédération ont échoué dans leur appel au Tribunal arbitral du sport (TAS) pour réduire la suspension du carton rouge d'un match.

Marta était complètement dévastée après avoir reçu le carton rouge. Elle a quitté le terrain en larmes après avoir botté Olga Cardona. La six fois meilleure joueuse FIFA de l'année, qui avait annoncé sa retraite de l'équipe nationale avant le tournoi, participe à ses sixth Olympics. Elle a remporté l'argent avec le Brésil en 2004 et 2008. Elle est la meilleure marqueuse de l'histoire du Brésil et l'une des plus grandes joueuses de tous les temps.

Malgré l'absence de Marta en raison d'une suspension, l'équipe féminine de football brésilienne a poursuivi sa course impressionnante, battant les championnes en titre espagnoles en demi-finales de football olympique. La victoire était importante car le football était leur voie vers la finale.

