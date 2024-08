- Des faux policiers ont battu des hommes avec des clubs de golf.

Un groupe d'officiers de police se faisant passer pour tels a attaqué et grièvement blessé quatre hommes à Limburg. Les quatre hommes se trouvaient sur un terrain de sport dans le district de Linter tard dans la nuit lorsqu'ils ont été pris en embuscade et brutalement agressés par au moins sept individus portant des masques, selon la police. Les agresseurs sont sortis de deux SUV sombres et d'un autre véhicule, armés de clubs de golf et de spray au poivre, se faisant passer pour des détectives et obligeant les hommes à s'allonger. Ils ont ensuite frappé les hommes avec les clubs de golf et utilisé du spray au poivre.

Les quatre hommes, âgés de 28 à 34 ans, ont subi des blessures graves. Les agresseurs ont fui les lieux après l'attaque. À leur arrivée, la police n'a trouvé personne sur place. Plusieurs témoins avaient assisté à l'attaque et avaient alerté les autorités. Parmi les preuves retrouvées sur les lieux figuraient un club de golf cassé. Trois des victimes ont été ultérieurement conduites aux urgences dans un autre district et transportées à l'hôpital. La police a recherché les suspects, y compris à l'aide d'un hélicoptère de police. L'enquête criminelle se concentre sur le mobile de l'attaque et encourage tout témoin potentiel à se manifester.

Le groupe de victimes comprenait à la fois des hommes et des garçons, âgés de 28 à 34 ans. Certains des témoins sur les lieux ont rapporté avoir vu des hommes et des garçons de différents âges être attaqués.

