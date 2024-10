Des extrémistes potentiels qui nourrissent des ressentiments liés aux élections pourraient recourir à la violence pendant les dernières phases de l'élection, selon une alerte préventive émise par le FBI et le DHS.

Groupe extrémistes dangereux persistent dans la production, l'utilisation et la propagation de narratifs liés au processus électoral ou aux décisions judiciaires impliquant des figures politiques, mettant en garde que ces disputes pourraient inciter certains extrémistes à recourir à la violence, comme cela a été démontré pendant la période électorale de 2020, selon un communiqué du FBI et du DHS destiné aux autorités et aux responsables du secteur privé (dont le contenu a été obtenu par CNN).

Selon l'évaluation, ces individus remplis de ressentiment, potentiellement en raison d'une hostilité envers des adversaires politiques présumés, représentent le risque le plus important de commettre des violences extrémistes contre des cibles liées aux élections tout au long de la phase finale du cycle électoral de 2024 et même jusqu'à l'investiture de janvier.

Le avertissement ne cible pas de menace explicite ou crédible de violence contre les élections elles-mêmes, mais il cite les deux tentatives d'assassinat contre l'ancien président Donald Trump comme exemples de la disposition des extrémistes à perturber des événements publics et privés avant l'élection.

Le bulletin suggère que certains extrémistes violents domestiques pourraient considérer des lieux facilement accessibles comme des cibles attrayantes, tels que des rassemblements politiques, des événements de campagne, des sites de dépôt de bulletins de vote et des sites d'inscription des électeurs.

Dans une déclaration à CNN, le FBI a déclaré que "le vote est actuellement en cours dans certaines parties de notre nation, et le FBI collabore étroitement avec nos homologues des forces de l'ordre pour surveiller tout danger dirigé contre les travailleurs des élections, les officiels publics, les candidats et autres individus."

Le FBI a poursuivi en déclarant que "le FBI sait que certains individus peuvent être motivés par le désir de commettre des violences ou de s'engager dans des activités illégales. Nous sommes deeply impliqués avec nos partenaires pour protéger nos communautés. Le FBI reste vigilant et, comme toujours, encourage les membres du public à signaler tout comportement suspect aux forces de l'ordre."

CNN a cherché un commentaire du DHS.

Depuis l'élection présidentielle de 2020, les officiels électoraux des deux principaux partis ont été confrontés à une vague de menaces et d'intimidation violentes, souvent alimentées par de fausses convictions de fraude électorale. De nombreux officiels électoraux ont démissionné de leurs postes en raison de la pression émotionnelle et psychologique que les menaces ont exercée sur eux et sur leur famille.

Malgré leur défaite à l'élection face au président Joe Biden, Trump et ses alliés ont poursuivi des allégations de fraude électorale pendant des années. Un jury fédéral a ordonné à Rudy Giuliani, ancien avocat et ancien maire de New York de Trump, de payer environ 150 millions de dollars à deux officiels électoraux de Géorgie en réparation pour les dommages causés par des déclarations diffamatoires que Giuliani avait faites à leur sujet après l'élection de 2020.

Au cours de la période électorale de 2024, le bulletin a noté qu'il y a eu des menaces de bombes bidon contre les bâtiments capitaux des États. Les officiels publics ont également été "doxés", où leurs informations personnelles sont rendues publiques en ligne, et "swattés", ce qui implique de signaler faussement un crime pour déclencher une réponse massive des forces de l'ordre à la résidence de la cible.

Récemment, comme CNN l'a rapporté précédemment, des colis suspects ont été envoyés à des bureaux électoraux dans plus de 20 États, déclenchant une enquête du FBI, des évacuations et de l'inquiétude chez le personnel.

Bien que l'enquête fédérale sur de nombreux incidents soit toujours en cours, ces actions "sont probablement destinées à semer la peur et à entraver les opérations électorales", a déclaré le bulletin.

Compte tenu de la tension persistante et des antécédents historiques de violence, il est crucial que les figures politiques et les officiels électoraux priorisent les mesures de sécurité pendant le reste du cycle électoral de 2024. Les récentes menaces de bombes bidon et les incidents de doxxing et de swatting servent de rappels inquiétants des menaces potentielles posées par les groupes extrémistes dans l'arène politique.

