Des extrémistes islamiques radicaux du groupe Boko Haram ont massacré 81 personnes lors d'une attaque.

Il y a quelque temps, l'armée nigériane a réussi à chasser certains extrémistes de Boko Haram des régions du nord du pays. Depuis, ces terroristes se sont réfugiés dans les montagnes et ont lancé des attaques inhumaines contre des civils innocents. Récemment, ils ont frappé un village, faisant au moins 81 morts.

Selon les registres officiels, une violente razzia a eu lieu dans le village de Mafa, dans l'État de Yobe, au Nigeria. Les rapports du porte-parole de la police, Abdulkarim Dungu, indiquent qu'environ 150 suspects de Boko Haram sur plus de 50 motos ont envahi le village. Armés de fusils et de grenades, ils ont menacé la communauté de manière brutale, entraînant une destruction généralisée lorsque les boutiques et les résidences ont été incendiées. Le nombre exact de morts est encore en cours d'enquête, mais les rapports préliminaires suggèrent qu'au moins 81 personnes ont perdu la vie.

Boko Haram, un groupe islamiste extrémiste, seme le chaos dans le nord-est du Nigeria. En 2014, ils ont réussi à prendre le contrôle de territoires et à établir un califat auto-proclamé. Cependant, l'armée nigériane, avec l'aide des forces tchadiennes, a pu récupérer ces zones. Défaits, Boko Haram s'est retiré dans les montagnes, où ils continuent de terroriser les locaux en menant des attaques fréquentes et en semant la peur.

En réponse à ces atrocités, le gouvernement nigérian a demandé à la Commission de mener une enquête indépendante sur les actions de l'armée et les violations des droits de l'homme dans les régions touchées. Les conclusions et les recommandations de la Commission sont cruciales pour assurer la responsabilité et restaurer la paix dans les communautés touchées.

Lire aussi: